Sylvester Stallone se plantea la retirada: "Puede que este sea mi canto del cisne"

Si eres fan de Sylvester Stallone y todavía no has visto Tulsa King, su último proyecto en forma de serie para Paramount+, igual deberías, porque puede que sea su última aparición frente a las cámaras (al menos, en lo que respecta a sus propias creaciones). Parece que, a sus 76 años y con más de 50 películas a sus espaldas, nuestro querido Rocky ha decidido que ya es hora de retirarse.

"Puede que este sea mi canto del cisne", ha afirmado Stallone en una entrevista para IndieWire sobre su papel de Dwight Manfredi, un líder de la mafia exiliado de Nueva York quien, tras salir de prisión después de 25 años, decide montar su propio imperio criminal en Tulsa, Oklahoma. Además de protagonizar la serie creada por Taylor Sheridan (Yellowstone), Stallone también es su productor.

Precisamente, parece que el actor está dispuesto a dejar la actuación para dedicar su carrera a estar detrás de las cámaras pues, a pesar de encontrarse en pleno proceso creativo con proyectos como Poe, un biopic de Edgar Allan Poe, o Tenderloin, una serie desarrollada junto al director y productor Stephen Kay (Yellowstone), Stallone ha afirmado que, aunque quiera dirigir dichos proyectos, "quizá no actúe en ellos".

Aún y tratarse de una gran perdida para la pantalla, lo cierto es que su nuevo rumbo como director y productor es motivo de celebración para todos aquellos que han trabajado con él, empezando por el showrunner de Tulsa King Terence Winter. "Con Sly te llevas a un escritor nominado al Oscar, a un director, a un productor y a un editor que además resulta que es un gran actor", ha alabado su compañero. "Estarías loco si no le dejases participar en el proceso. Fue muy fácil. A sido una verdadera colaboración ".

Sobre su papel en la serie, el actor de Rambo ha afirmado que ser guionista le ha sido de gran ayuda a la hora de dar vida a Manfredi. "La idea es: ellos tienen una idea, un concepto pero, si eres escritor, sabes cómo adaptar las cosas para destacar tus fortalezas y evitar tus debilidades. [...] Terry ha depositado esa confianza en mí". A lo que Winter ha contestado que "es genial cuando son buenos, cuando estás con actores que saben escribir bien. [...] Fue refrescante trabajar con alguien a quien le preocupa el material".

Sus compañeros de reparto también han alabado el trabajo de Stallone, tanto delante como detrás de las cámaras. "Eso es lo que más me sorprendió: que este tío, a su edad, todavía quiere hacerlo. Todavía tiene curiosidad, todavía tiene ganas, y todavía sabe todo lo que pasa en el set, está muy presente", ha explicado Dana Delaney, quien interpreta a Margaret Devareux en Tulsa King. Por otro lado, el actor Max Casella ha afirmado que "no estaba preparado para su dedicación y para lo listo que es. [...] Podría hacer el trabajo de todos".

Su compañero y amigo Garrett Hedlund ha destacado su ética de trabajo, la que califica de "fantástica". "Va a por ello desde la perspectiva no solo de héroe o icono, sino también de director, escritor y artista. Va a por todo desde la pregunta de '¿Cómo puedo hacer de esto lo mejor que puede ser?', y ese es el mejor colaborador que puedes tener".

Stallone puede con todo y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. La saga de Rocky, Los mercenarios, la cuarta película de Rambo... todos ellos proyectos que no solo ha protagonizado, sino que ha ayudado a dar vida como guionista y director. El actor escribió las seis películas de Rocky y dirigió cuatro de ellas, las cuatro mejores según la crítica. "Cada vez que diriges tú mismo, siempre funciona", le decía su hermano Frank en el documental The Rocky Saga: Going the Distance... y parece que todo el mundo está de acuerdo.

