Otro error descubierto en el sexto episodio de 'The Last of Us' desata el cachondeo en redes: "¿Pero quién ha montado esto?"

Desde que aquel vaso de Starbucks que se coló en una escena de Juego de tronos dio la vuelta al mundo, a las grandes series evento de HBO les ha salido un escrutinio extra por parte de millones de telespectadores en todo el mundo a la caza de errores similares. Si ya le ocurrió a La casa del dragón con este descuido, por supuesto The Last of Us es la que recibe ahora mismo toda la atención mientras encara los episodios finales de su primera temporada.

El sexto episodio de la adaptación que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey a partir del famoso videojuego de supervivencia ha sido especialmente fértil en este tipo de gazapos. El más comentado por los seguidores de la serie fue el equipo de rodaje visible durante unos instantes en una de las escenas nevadas del episodio. En cuanto fue detectado, comenzaron a publicarse memes que se señalaban con humor lo ocurrido.

Es probable que HBO termine corrigiendo digitalmente ese error y volviendo a subir una versión definitiva a la plataforma, como ha hecho en otras ocasiones, pero ya que se ponen a ello quizás les convendría echar un ojo a otra escena del mismo episodio en la que una espectadora ha descubierto otro error aún más sangrante. La escena en cuestión es la siguiente, en la que Ellie acaricia a un caballo en el rancho de Jackson:

The hand… who edited this episode 😭 pic.twitter.com/nSPPbD6yga — Bella Ramsey emmy campaign manager (@rejectedhannah) February 22, 2023

Puede que al ver el episodio no te dieras cuenta, sobre todo si estabas más atento al nombre del potrillo: Shimmer, el caballo de Ellie en la secuela del videojuego, The Last of Us: Parte II. Pero en esa imagen hay algo muy notorio que no debería estar ahí: la mano que aparece desde dentro de la cuadra dirigiendo la cabeza del animal.

Algún ayudante de rodaje o del equipo encargado de los animales participó en la filmación de esta escena y su mano se coló en el plano. Obviamente, no tendría que haber llegado al montaje final: o pasó desapercibida durante el rodaje y la fase de montaje, o no había ningún plano mejor que se pudiera usar en la escena y se tomó la decisión de seguir adelante con este plano confiando en que nadie se daría cuenta.

"¿Pero quién ha montado este episodio?", se pregunta retóricamente (los montadores acreditados son Timothy A. Good y Emily Mendez) la usuaria que ha detectado el fallo, sin darle mayor importancia. "Lo siento, nunca podré tomarme en serio errores de montaje como este. Me voy a reír siempre", afirma en un mensaje posterior.

En cuanto el tuit se ha vuelto viral, han empezado a llegar las respuestas y el cachondeo, como quien afirma que esa mano en realidad pertenece a Elli, que puede estirarse como Mr. Fantástico.

Obviously it was Ellie’s other hand extending under the frame of the camera like Mr. Fantastic — ben (@undrscoreben) February 22, 2023

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.