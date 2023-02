El guionista Jaime Vaca ('Élite') carga contra 'The Last of Us', y los fans le responden

Si tuvieras que elegir entre vértelas con una horda de infectados por un hongo mutante o con los alumnos ultrapijos del colegio Las Encinas, ¿con qué te quedarías? A nosotros, la verdad, nos costaría decidir, pero el guionista Jaime Vaca, uno de los responsables de Élite, ha dejado clara su postura dedicándole una pulla a The Last of Us en Twitter.

"El título The Last of Us se refiere a los que aguantéis viéndola", ha sentenciado Vaca en la red de mensajes breves. Las palabras del escritor han irritado considerablemente al fandom de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), que le ha respondido con virulencia.

El título “The Last of Us” se refiere a los que aguantéis viéndola — Jaime Vaca 🇪🇸🏳️‍🌈 (@jaimevaquin) February 20, 2023

De esta manera, los hay que defienden The Last of Us en base a su calidad, proclamándose fans orgullosos del show de Craig Mazin y Neil Druckmann.

Pues los que tenemos buen gusto y criterio 💁 — Dani Palma (@_DaniPalma_) February 21, 2023

Claro por qué es una gran serie.

Una buena adaptación del videojuego.

Me encanta la serie — Ethanfail4 (@ethanfail4) February 22, 2023

Sin embargo, la mayoría de las respuestas apuntan a las partes blandas. Es decir, a que The Last of Us participa tanto del prestigio del videojuego original como del 'sello de calidad HBO', mientras que a Élite nunca le ha sobrado la estima crítica, que digamos.

Puedo ser muy bocazas, y a veces muy tonto, pero os puedo asegurar una cosa: si yo fuera el showrunner de una serie como Élite, no se me ocurriría hacer de menos The Last of Us por las redes.



Hay que ser insensato. O tener ganas de casito. Una de dos. — Ovi opina, Ovi te cuenta 🏳️‍🌈 (@Ovi_Master) February 22, 2023

Eres literalmente el showrunner de las peores temporadas de Élite y del repertorio histórico de Netflix en general pic.twitter.com/AX8WKCoOnH — Ryūta ⟡𓋼 𓇗 𓆸 ⟡ (@RyutaShinohara_) February 21, 2023

No es un orgia y drogas constantes con un nulo hilo argumental pero no está mal The Last of Us. Yo prefiero Elite y sus actuaciones memorables https://t.co/XBodLVTwEr — ㊈ (@SSJAdri_) February 22, 2023

Jaime, por favor, que eres responsable de Élite, un poquito de amor propio. https://t.co/PlSd2LkLTa — Ackermann (@danipinedasfc) February 22, 2023

Si bien muchas de las respuestas que ha recibido el guionista por su comentario son de dudoso gusto, parece claro que con el fandom de The Last of Us no se juega. Al menos, si no quieres provocar una reacción que ríete tú de los infectados cuando les tocan los filamentos.

Nacido en Valladolid en 1977, Jaime Vaca ha trabajado también series como Los Serrano, Física o química, Un paso adelante y Velvet, entre muchas otras. Además de Élite, su currículum en el seno de Netflix incluye también Las chicas del cable.

