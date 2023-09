Álbum de 'One Piece': estas fotos detrás de las cámaras valen más que cualquier tesoro pirata

Entre las producciones más ambiciosas de Netflix para este año, está sin duda One Piece, la ansiada adaptación del exitoso manga de Eiichiro Oda que nos embarca en la búsqueda de un tesoro del que hablan las leyendas, ONE PIECE.

Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), su aguerrida tripulación y su larga lista de enemigos del Mar Azul daban la semana pasada el salto a la acción real. Por el momento, la serie está entre las ficciones televisivas más vistas del gigante del streaming en nuestro país y los fans españoles no han parado de comentar en redes el acento canario del personaje de Sanji, al que da vida y dobla el actor tinerfeño Taz Skylar.

A Godoy y Skylar se suman Mackenyu en la piel de Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami y Jacob Romero dando vida a Usopp, entre otros intérpretes.

Sin duda, tanto los seguidores del anime como los espectadores noveles en el universo de One Piece han sucumbido a esta aventura. A la espera de comprobar si Luffy se convierte en el Rey de los Piratas, repasamos las mejores fotos detrás de las cámaras que han compartido los actores y Netflix. Imposible no zarpar con ellos rumbo al Grand Line.

"Lo encontré".

Instagram de Emily Rudd Cinemanía

"Qué salvaje y maravilloso ha sido este casi año, estoy llena de gratitud y sabrosas lágrimas estilo Ghibli. Gracias a One Piece y a todos los involucrados por hacer de esta una de las experiencias más especiales de mi vida y carrera. Y gracias a todos por confiar en mí y apoyarme para dar vida a nuestra chica. Este papel soñado ha sido un sueño mucho más grande del que podía haber imaginado", ha escrito Rudd.

"Y simplemente así, ya he acabado. Gracias, One Piece, por la oportunidad de ponerme a prueba más allá de lo que creía posible. Estaba luchando con mi salud mental cuando llegué a este gran nuevo capítulo. No sabía qué camino tomar o dónde ponerme en medio de esto. Pero ahora estoy al otro lado. Siento que he renacido como adulto. Como alguien que sabe quién es, qué puede hacer y a dónde va con exactitud".

"Haciendo el payaso detrás de las cámaras. Buggy comparte momentos divertidos y tiernos con Luffy. ¡El vínculo del elenco de One Piece es inquebrantable!".

"El espíritu de nakama estaba en todas partes del set de One Piece. Por ser parte de nuestro equipo, queríamos compartir contigo estas fotos especiales detrás de las cámaras".

"¿Adivina alguien dónde se hizo esta foto detrás de las cámaras?".

"¿Es esto un detrás de las cámaras o la portada de un álbum? Un espadachín, una ladrona y un chef".

"Detrás de las cámaras, detrás del sueño".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.