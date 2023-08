'One Piece': reparto, tráiler y fecha de estreno de la adaptación del mítico anime

El historial de Netflix tratando de pasar anime por el tamiz de la acción real no es demasiado espléndido. La película que le produjo a Adam Wingard sobre Death Note irritó a los aficionados, y con Cowboy Bebop ocurrió algo igualmente desagradable. Aunque la adaptación de Shinichiro Watanabe no llegara a molestar, Netflix se había gastado tanto dinero en producir su primera temporada que en el momento en que la audiencia no acompañó del todo decidió echar el cierre.

Salto ahora a la adaptación de One Piece, que por fuerza ha de cubrir una historia extensísima. El manga de Eiichiro Oda, además de ser el más vendido de la historia de Japón, lleva dando combustible al anime correspondiente desde 1999, acumulándose las tramas y personajes durante más de 800 episodios, y subiendo. La historia no ha concluido, pero Netflix ha decidido que es hora de adaptarla a un nuevo medio donde, dure lo que dure, difícilmente alcanzará una cantidad así.

'One Piece': fecha de estreno

Igualmente, los avances de One Piece han ido poco a poco convenciendo a los fans, en cuanto a la fidelidad al espíritu y el aspecto cartoon. Produce Tomorrow Studios con Matt Owens (Agents of SHIELD) ejerciendo de showrunner, y Netflix ha fijado el estreno de su primera (y única hasta ahora) temporada para este 31 de agosto. Serán ocho episodios de una hora de duración, cubriendo cuatro arcos de dos episodios cada uno con un director distinto: Marc Jobst, Emma Sullivan, Tim Southam y Josef Wladyka se irán dando el relevo en la serie.

'One Piece': tráiler

La continuidad de One Piece más allá de su segunda temporada dependerá, pues, del juicio de la audiencia y de lo que Netflix estime que sea unos números satisfactorios. Los avances de la serie, al estilo de Cowboy Bebop, han ido probando que Netflix se ha gastado bastante dinero en querer emular el estilo veloz e histérico del manganime, con lo que va a tener que ser rentable para que siga adelante. Los fans, por ahora, son cautelosos pero parecen confiar en la adaptación tras una maquinaria promocional que nos ha dado tráilers como este.

'One Piece': reparto

Si espectadores y lectores le han dado por ahora un voto de confianza a Netflix, esto se debe sin duda al elenco reclutado más allá del diseño de producción (que tampoco está mal). One Piece no sería lo que es sin los personajes, y el equipo de Tomorrow Studios se ha esforzado en dar con unos fichajes que, en contrapartida a las caracterizaciones adecuadas, nos remita al aspecto chispeante del manganime. Por lo pronto parecen haber acertado con el protagonista, el icónico Monkey D. Luffy.

Iñaki Godoy encarna al entusiasta hombre de goma, acompañado de Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Roronoa Zoro y Jacob Romero Gibson como Usopp. Todos ellos forman el cuarteto principal de One Piece, y cada uno será el protagonista de los cuatro arcos mencionados que integrarán la primera temporada. Alrededor también encontramos los rostros de Peter Gadiot, Morgan Davies, Ilia Isorel'ys Paulino, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward y Celeste Loots.

'One Piece': argumento

Gran Era de la Piratería, monstruos y superhéroes

De goma porque Luffy se comió un fruto llamado Gomu Gomu

Tesoro del pirata Gold Roger, llamado One Piece

Cubriría sesenta episodios del anime, el arco East Blue

Listos para el combate Netflix

En cuanto al argumento, veamos. 800 episodios dan para mucho y sería imposible resumir la trama brevemente, pero por ahora nos basta con saber que One Piece se ambienta en la Gran Era de la Piratería, lo que implica un mundo poblado por piratas que confraternizan como si tal cosa con monstruos y superhéroes. De este peculiar mundo surge Luffy, que al haber ingerido el fruto Gomu Gomu se ha convertido en un hombre de goma con gran habilidad para el combate. Luffy busca el tesoro de Gold Roger, y afortunadamente no está solo en su cometido.

