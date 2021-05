Monica, Rachel, Ross, Chandler, Joey y Phoebe: ¿qué aprendimos de los protagonistas de 'Friends'?

Monica Geller (Courteney Cox)

Courtney Cox en Friends NBC

Una aspiradora es una aliada, la competitividad está infravalorada, mejor el pelo con trencitas que afro, y cuidado con cortar un dedo del pie al amigo de tu hermano; podrías casarte con él.

¿Y ahora? Tras protagonizar Cougar Town, Cox es toda una instagramer.

Chandler Bing (Matthew Perry)

Chandler; Friends NBC

Un viaje a Yemen para huir de Janice es dinero bien invertido y todo tiene solución con un baño de espuma... Menos la imagen de tu suegro en la sauna y el nombre Chandler ‘Muriel’.

¿Y ahora? Studio 60, The Good Wife, Go On... Lo suyo es la TV.

Rachel Green (Jennifer Aniston)

Rachel; Friends NBC

Si viajas a Las Vegas, no te cases. Con los trajes de princesa Leia o de animadora se conquista más. Y, sobre todo, piénsatelo dos veces antes de cocinar un trifle o adoptar un gato sin pelo.

¿Y ahora? La atareada actriz regresa a la tele en The Morning Show.

Joey Tribbiani (Matt LeBlanc)

Joey; Friends NBC

Los pantalones de embarazada son para Acción de Gracias, el francés no es nada fácil, la comida no se comparte (y a Abracín tampoco)... Joey, una fuente inagotable de sabiduría.

¿Y ahora? También sigue en la pequeña pantalla con Man with a Plan.

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow)

Phoebe; Friends NBC

Smelly Cat es tema de karaoke (y si se canta resfriada, mejor), toda princesa debería llamarse Consuela Banana Hammock y solo merece la pena pasar por el altar si es con Paul Rudd.

¿Y ahora? Sale en las brillantes Casi imposible y Súper empollonas.

Ross Geller (David Schwimmer)

Ross, Friends NBC

El mejor amigo del hombre es el mono (Marcel), no a los pantalones de cuero, aprende a contar ‘Mississippis’ antes de ir al solarium y en Navidad el dress code manda ‘Armadillo’.

¿Y ahora? De American Crime Story a otra sitcom: Will & Grace.

