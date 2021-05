[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE FRIENDS: THE REUNION]

Hay algo en Friends: The Reunion que es intrínsecamente Friends: esa capacidad de hacernos felices, de sacarnos una sonrisa y engañarnos con que todo está bien durante unos minutos. Bueno, en el caso de este esperado reencuentro, una hora y 43 minutos.

La reunión entre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer (lo que viene a ser entre Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross) se ha hecho esperar a causa de la pandemia, pero, ahora que ya la tenemos aquí, podemos confirmar que es pura delicia nostálgica.

Los seis amigos, sin guiones pero con mucha emoción y la química intacta, son los indiscutibles protagonistas de este especial cargado de emotividad y humor en el que repasamos curiosidades sobre la serie y recordamos episodios icónicos junto a invitados estelares.

Entre los mejores momentos del reencuentro, hay uno que sin duda supera a los demás y tiene que ver con Jennifer Aniston y David Schwimmer. Si aún no has visto el especial, te aconsejamos que te quedes en esta galería con los episodios que tienes que repasar antes de Friends: The Reunion.

Si aún sigues con nosotros, es muy probable que ya sepas a qué nos referimos. Cuando ya llevamos una hora y 20 minutos de especial, James Corden, encargado de la entrevista de rigor a los protagonistas de la serie, pregunta si de verdad no hubo algún amorío entre ellos durante los 10 años que duró la ficción.

Entonces, Aniston pide a Schwimmer que cuente y este, obediente, suelta la bomba: "En la primera temporada, yo estaba muy colado por Jen". A lo que ella añade: "Fue recíproco". Sin embargo, nunca llegaron a estar juntos porque, tal y como ha contado el actor, nunca coincidían estando solteros: "Éramos dos barcos que se cruzaban porque uno de los dos siempre estaba en una relación y nunca traspasamos ese límite". Entonces, Matt Le Blanc agarra su taza y dice por lo bajini: “Y una mierda”. Aunque pronto asegura que es broma.

Jennifer Aniston recreando la escena del primer beso entre Ross y Rachel Cinemanía

La californiana, por su parte, afirma que, en aquel momento de tonteo, le dijo a su interés amoroso, también en pantalla: "Va a ser una putada que la primera vez que nos besemos sea en la televisión nacional. Y así fue. La primera vez que nos besamos fue en esa cafetería. Pero así canalizamos toda nuestra adoración y amor por el otro en Rachel y Ross”.

Acto seguidos, nos trasladamos a la mesa en la que los protagonistas leen el guion de la icónica secuencia que mencionábamos. El episodio 7 de la temporada 2, El de cuando Ross se entera, o el de que Ross, al otro lado de la puerta del Central Perk, pone carita de perro abandonado antes de darse su primer beso con Rachel. Aquí podéis recordar la secuencia y comprobar, como dice Cox, que la intensidad entre ellos era palpable:

Flirteo tras las cámaras

Jennifer Aniston y David Schwimmer tras las cámaras Cinemanía

Otro de los puntos fuertes de Friends: The Reunion es que ofrece material inédito detrás de las cámaras, como varias imágenes de Aniston y Schwimmer durante la primera temporada. David recuerda que en los dos primeros años, en los descansos de los ensayos, solían acurrucarse en el sofá (como vemos en los vídeos) y se pregunta cómo ninguno de sus compañeros se dio cuenta de lo que pasaba entre ellos: “¿Cómo es posible que no supieseis que estábamos enamorados?”. "Lo sabíamos", responden todos.

"No podíamos hacer nada", aseguran los protagonistas sobre esta atracción que sentían el uno por el otro, algo que, en opinión de Cox, tal vez fue lo mejor porque, en caso de no haber funcionado la relación, todo habría sido peor.

Más allá de que no llegara a pasar nada entre ellos, esta confesión es sin duda la gran revelación del especial. Durante 10 años, Rachel y Ross protagonizaron la gran historia de amor de Friends, no porque fuera la mejor ni la más sana (todo lo contrario), sino porque nos mantuvo en vilo durante todas las entregas. Rupturas, descansos, "te tomo a ti, Rachel", bodas en Las Vegas, embarazos no deseados... Y ese avión final a París del que la protagonista se bajó para empezar una vida con el chico que la había amado desde el instituto.

Cuando, en los minutos finales, Corden pregunta a los seis actores qué creen que habrá sido de sus personajes, Aniston responde: “¿Casados?”. “Sí”, contesta Ross. "Nos casamos, tuvimos hijos, Ross juega con huesos". Y ojo a las miraditas que no pueden evitar lanzarse. O esta reunión nos ha puesto más sensibles de lo normal o aquí aún hay algo...

Friends: The Reunion está disponible en HBO España.