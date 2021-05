Las chicas ganan ‘Friends: The Reunion’: 15 mejores momentos y curiosidades del reencuentro más esperado

Este artículo viene cargadito de SPOILERS

“¿Dónde está la caja de kleenex?”, pregunta Jennifer Aniston al entrar en el set en el que se rodaron las diez temporadas de la serie más exitosa de la televisión. Han pasado 17 años desde que se emitió el último episodio de Friends pero todavía somos capaces de citar de memoria en qué capítulo Ross se disfrazó de Armadillo gigante o en qué temporada Chandler le dijo a Mónica que la quería por primera vez. Así que no vamos a hacer como que no necesitamos esos kleenex por los que pregunta Aniston. Nuestra recomendación, de hecho, es que compréis una caja XXL de pañuelos mientras repasamos los mejores momentos y curiosidades de Friends: The Reunion.

David Schwimmer y Jennifer Aniston tienen algo que decirnos

James Corden, presentador y cómico que entrevista a los protagonistas de Friends en The Reunion, se lanza sin red y pregunta: “¿Nunca os liasteis vosotros?”. Y, en un momento de sinceridad apabullante, David Schwimmer y Jennifer Aniston confiesan que estuvieron enamorados durante la primera temporada pero que nunca se atrevieron a dar el paso porque siempre tenían pareja. “¡Tonterías!”, se ríe Matt Leblanc. Pero los actores insisten: “Canalizamos nuestro enamoramiento a través de Rachel y Ross”, dice Rachel. Al ver algunas imágenes behind the scenes en las que el flirteo es más que evidente, Ross les pregunta a los demás: “¿Cómo es posible que no supieseis que estábamos enamorados?”. “Ah, todos lo sabíamos”, contestan.

Lisa Kudrow canta 'Smelly Cat' con… ¡Lady Gaga!

“Bueno, no os emocionéis, hace mucho que no hago esto”, dice Lisa Kudrow antes de entonar los primeros acordes de su hit Smelly Cat. Ya en sí mismo el momento hubiese hecho las delicias de los fans pero Friends: The Reunion se guardaba un as en la manga. “Justo estaba por el barrio y mira, traigo mi guitarra”, dice Lady Gaga asomando por la puerta. La cantante, fan declarada de Smelly Cat, no solo canta a dueto con Lisa Kudrow su temazo estrella sino que aprovecha para darle las gracias por haber servido de inspiración a tantas mujeres al ser “la diferente del grupo”.

Justin Bieber aparece vestido de patata

¿Recuerdas el episodio en el que Ross se disfrazaba de patata gigante? No, no era un homenaje a Agnès Varda si no un chiste nerd sobre Sputnik que algunos todavía no hemos pillado. En cualquier caso, Friends: The Reunion toma nota del impacto que tuvo sobre nosotros este y otros disfraces de la serie (el vestido de dama de honor de Rachel en la segunda temporada, Holiday Armadillo, etc) con un pase de modelos con invitados de altura. Justin Bieber rinde homenaje a Sputnik y no diremos nada más.

Janice vuelve a gritar “¡Oh My God!”.

"¿Quién tiene la risa más contagiosa?”, pregunta James Corden al reparto de Friends y todos al unísono coinciden en un nombre: Lisa Kudrow. Entonces, por detrás de la icónica fuente de la cabecera aparece ¡tachán! la inigualable Janice Litman Goralkik (Maggie Wheeler), exnovia de Chandler y responsable de que su “¡Oh My God!” todavía resuene en tu cabeza.

Corrillo de actores

El reparto de Friends cuenta en un momento dado cómo, desde el primer episodio que rodaron, se acostumbraron a hacer el típico corrillo de equipo de fútbol americano antes de todos los rodajes. Solo dejaron de hacerlo una vez y Matt LeBlanc se dislocó un hombro. Razón de más para que no se les volviese a olvidar.

¿Quién es el gemelo de manos de Joey?

A estas alturas ya sabrás que Friends: The Reunion tiene su propia versión del concurso de preguntas por el que las chicas perdían su apartamento al no saber en qué demonios trabajaba Chandler. ¿Adivinas una de las mejores preguntas? Asómate a esas cortinas y elige por su tono de piel al verdadero gemelo de manos de Joey Tribbiani. Matt LeBlanc lo tiene claro. Por cierto, esta vez el concurso lo ganan las chicas.

Tom Selleck ha rejuvenecido

Otra de las preguntas del concurso versión 2021 consiste en adivinar la voz de un viejo conocido de la serie en un contestador automático. Por supuesto, Courteney Cox es la primera en adivinarlo: “¡Tom Selleck!”. Asombrosamente, el actor, que interpretaba al novio mayor de Monica, se conserva tan estupendamente que parece un amigo más de la pandilla invitado a la reunión.

17 años y todavía nadie sabe a qué se dedicaba Chandler

Selleck, de hecho, es el que hace la dichosa pregunta una vez más: “¿En qué trabajaba Chandler Bing?”. Hace 17 años, ni Rachel, ni Monica, ni Phoebe supieron articular una respuesta decente y hoy, tampoco Ross y Joey conocen la respuesta. De hecho, la respuesta correcta es: “Nadie sabe a qué se dedicaba Chandler”.

Matt LeBlanc estaba de resaca cuando hizo el casting de ‘Friends’

De todos los presentes en Friends: The Reunion, Matt LeBlanc es el que parece estar más a gusto. Con unos kilitos y unas canas de más, pero sin complejos, hace chistes sobre su peso y es el que más franqueza transmite en sus recuerdos sobre la serie. ¿El mejor? La noche anterior al casting de Friends se emborrachó con un amigo –porque la serie iba de amigos, ojo–. Durante la noche, se despertó para ir al baño y se cayó de bruces, haciéndose una herida en la nariz. “En el casting me preguntaron qué me había pasado, dije la verdad y me dieron el trabajo”, se ríe el actor.

David Schwimmer odiaba a su mono Marcel

"¿Hay algo que no os gustase de la serie?”, pregunta alguien desde el público. “El mono”, se escucha. Entonces, David Schwimmer confiesa: “Me encantan los animales, los primates. Pero Marcel no hacía bien su trabajo. Y teníamos que volver a repetir la toma una y otra vez. Eso combinado con que, entre toma y toma, se sentaba en mi hombro, comía y después me tocaba el pelo con sus manos grasientas…”.

La siguiente pregunta es de los señores Geller

"Hay otra pregunta entre el público”, dice el moderador del encuentro con público de Friends: The Reunion. ¡Sorpresa! La pregunta es de Elliott Gould y Christina Pickles, Jack y Judy Geller, los padres de Ross y Monica en la ficción.

El de cuando Joey se dislocó el brazo

¿Te acuerdas cuando Joey apareció repentinamente con un brazo en cabestrillo? Matt LeBlanc había contado ya, en el programa de Jimmy Kimmel, a qué se debía dicha lesión pero en Friends: The Reunion entra en pormenores. Rodando El de cuando nadie está listo (capítulo 2 de la temporada 3), episodio en el que competía con Chandler por un sillón de casa de Mónica, tropezó con la mesa del salón y se fastidió el brazo. Los guionistas lo incorporaron a la ficción en los siguientes episodios pero tuvieron que esperar hasta que se recuperó del todo para terminar de rodar El de cuando nadie está listo.

Lo de Monica y Chandler iba a ser un rollo de una noche

Cuenta Marta Kauffman, cocreadora de Friends, que en un principio Monica y Chandler solo iban a tener un lío de una noche. Fue la reacción del público, enloquecida, la que convenció a los guionistas de que debían alargar aquel romance.

El lince que le dijo a Jennifer Aniston que ‘Friends’ nunca la convertiría en estrella

Hay un productor ejecutivo de Hollywood que sigue dándose cabezazos contra las paredes. Es el mismo que le dijo a Jennifer Aniston, contratada en una de sus series, que no la dejase por Friends ya que aquella serie nunca la convertiría en estrella. A los productores de Friends les gustaba tanto Aniston que rodaron los primeros tres capítulos compartiendo a la actriz con la otra serie y cruzando los dedos para que fracasase.

A Lisa Kudrow le mortifica verse a sí misma en la pantalla

En un momento del reencuentro el reparto se pregunta qué episodios y temporadas han visto y cuáles no. David Schwimmer cuenta que llevaba 17 años sin ver Friends pero que acaba de retomarla con su hija. Pero lo que más sorprende es ver a Lisa Kudrow decir que hay temporadas que nunca ha visto porque le mortifica verse en pantalla. ¡Phoebe, lo que te estás perdiendo!

