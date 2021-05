'Friends: The Reunion': Hablemos de la nueva (y mejorada) versión de 'Smelly Cat'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE FRIENDS: THE REUNION]

"Que nadie se emocione demasiado. Hace mucho tiempo que no hago esto", advierte Lisa Kudrow guitarra en mano, sentada en el sofá de Central Perk, a la audiencia que la vitorea. Llevamos una hora de Friends: The Reunion cuando la rubia se prepara para entonar el recordado tema Smelly Cat, el hit de Phoebe Buffay en Friends.

"Debería hacer de Phoebe para esto", afirma la actriz, antes de decir "Vale" y ponerse a entonar la canción al más puro estilo Buffay: "Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Smelly cat, smelly Cat. It's not your fault". En mitad de la canción, alguien entra en la cafetería, también con una guitarra. La invitada no es otra que Lady Gaga: "Es muy raro porque iba caminando por la calle y por casualidad llevaba mi guitarra. ¿Necesitas ayuda?".

La diva se sienta junto a Kudrow, no sin antes confesarle que Smelly Cat es una de sus canciones preferidas. Entonces empieza a "darle caña" al tema, versionándolo con la guitarra y su vozarrón. La actriz no tarda en unirse a la cantante y el dueto no podría sonar mejor. Gaga incluso nos regala un guiño a Ha nacido una estrella, dibujando con su dedo el perfil de su nariz mientras entona eso de "and you're no friend to those with noses". Y para hacerlo todo aún más apoteósico, se les une un coro.

Lisa Kudrow con Lady Gaga Cinemanía

"Ha sido genial", afirma Kudrow al finalizar la canción, aunque, para que quede claro que hace de Phoebe, añade: "Sigo pensando que queda mejor cuando lo hago yo sola". "Y así es", responde Gaga. Antes de despedirse, la cantante le agradece a Lisa que diera vida a este personaje: "Muchísimas gracias por ser, para todos nosotros, la persona de Friends que era la diferente, o la que era realmente ella misma". "Gracias por seguir el mismo camino", le responde Lisa/Phoebe.

La revolución del gato apestoso

Temporada 2, episodio 6, El del bebé en el autobús. Este fue el primer capítulo en el que Phoebe entonó Smelly Cat. La rubia había sido sustituida por una cantante profesional en Central Perk, pero acabó por lanzar un tema que casi ha superado al I'll Be There for You de The Rembrandts como fenómeno musical de la sitcom. Tanto es así que hasta la mismísima Taylor Swift lo cantó en un concierto junto a Lisa Kudrow.

La letra fue escrita por la guionista de la serie Betsy Borns con ayuda de Adam Chase, y la composición de la música corrió a cargo de Chrissie Hynde (que daba vida a la sustituta de Phoebe en Central Perk) y la propia Kudrow. A continuación, os dejamos una de las actuaciones de la protagonista en Friends:

Friends: The Reunion está disponible en HBO España.