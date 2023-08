Mirela Balic, Anitta, Maribel Verdú y los demás: quiénes son los nuevos actores de la temporada 7 de 'Élite'

Como cada inicio de curso, el instituto más famoso de Netflix da la bienvenido a sus nuevos alumnos. La temporada 7 de Élite llega a la plataforma el próximo 20 de octubre para seguir mostrándonos las fiestas, el desfase y los crímenes y asesinatos en los que los hijos de los ricos de las altas esferas siempre consiguen acabar metidos.

En su objetivo por seguir profundizando en la salud mental de los adolescentes y en la importancia de no descuidarla, esta séptima temporada sigue al personaje de Omar Ayuso quien, tras iniciar sus estudios en la universidad, continúa sin superar los traumas del pasado y la culpa por la muerte de Samuel. Gracias a unas prácticas, el alumni decidirá volver al instituto para afrontar sus miedos y será a través de sus ojos que descubriremos los infiernos personales en los que viven el resto del alumnado.

Los veteranos Iván (André Lamoglia), Isadora (Valentina Zenere), Rocío (Ana Bokesa), Dídac (Álvaro de Juana), Nico (Ander Puig), Sonia (Nadia Al Saidi), Raúl (Álex Pastrana) y Sara (Carmen Arrufat) volverán a pasearse por los pasillos de Las Encinas y a ellos se unirán nuevas incorporaciones que nos descubrirán, una vez más, que la vida de los ricos no siempre es a lo que deberíamos aspirar.

Mirela Balić (Chloe)

Cada nueva temporada necesita a su nueva estudiante estrella. A la larga lista de chicas populares de instituto formada por Danna Paola, Ester Expósito o Valentina Zenere se une ahora Mirela Balić (quien viene de estrenar la serie Zorras) en el papel de una alumna provocativa fan de los escándalos y vídeos explícitos que esconde una gran inseguridad y que lidia con una relación tóxica con su madre.

Maribel Verdú (Carmen)

El papel de madre tóxica le ha tocado a Maribel Verdú, sin duda, la incorporación que más a sorprendido a los fans españoles de la serie. Carmen es una mujer seductora y amante de la buena vida que ve a su hija como una competidora a la que ganar. Sin tener muy claro cuál es su lugar como madre, Carmen no dudará en superar a su hija tanto a nivel físico como social.

Gleb Abrosimov (Eric)

La temporada anterior nos introdujo al personaje de Nico, un joven trans que consiguió dar más de una lección a los alumnos de Las Encinas. Ahora, conoceremos también a su primo Eric, interpretado por Gleb Abrosimov. El pariente del personaje de Ander Puig es un rebelde que se presenta al mundo como un espíritu libre, antisistema y anárquico pero que, en realidad, lidia con miedos e inseguridades y una tendencia constante hacia la autodestrucción.

Leonardo Sbaraglia (Martín)

Si algo hemos aprendido en seis temporadas, es que los padres son peores que los hijos. Esta vez, le toca a Isadora (Zenere) lidiar con la vuelta de su padre Martín, quien regresa a la vida de su hija para hacerse cargo de los negocios familiares. Sin embargo, nada es tan simple como parece: el personaje de Leonardo Sbaraglia (Relatos salvajes) esconde motivos ocultos y turbias rivalidades.

Fernando Líndez (Joel)

Igual que no podía faltar la chica popular, tampoco podía hacerlo el chico bueno que se ve engullido por la maldad de la alta sociedad. Fernando Líndez (Escándalo. Relato de una obsesión) interpreta a este humilde estudiante que lucha por sobrevivir a las constantes desgracias a las que ha tenido que hacer frente con una sonrisa y que está a punto de ver cómo su vida cambia por completo.

Anitta (?)

No, no nos hemos equivocado. Junto al de Maribel Verdú, el anuncio de que Anitta llegaba para poner a perrear a los alumnos de Las Encinas fue uno de los más impactantes de la séptima temporada. Por ello, es también el secreto mejor guardado de esta nueva entrega. Por ahora, todavía no sabemos cuál va a ser el papel de la cantante en Élite. Lo único que nos atrevemos a afirmar es que seguro que no nos deja indiferentes.

