'Miércoles': Jenna Ortega rodó su famoso baile enferma de COVID

La idea de darle una serie en solitario a Miércoles Addams, luego de haber sido durante décadas un personaje especializado en los one liners, sonaba muy seductora sobre el papel, y en efecto Miércoles ha sido un éxito. Alfred Gough y Miles Millar se han hecho cargo de su guion con Tim Burton dedicado a dirigir cuatro de los ocho episodios de la primera temporada, que ha llegado a Netflix generando un fandom de lo más entusiasta. En particular, ha causado gran furor una escena del cuarto episodio, donde la joven interpretada por Jenna Ortega baila con estilazo a ritmo de Goo Goo Muck de los Cramps. Era una escena hecha para ser imitada en Tik Tok, y es exactamente lo que ha ocurrido.

El baile de Miércoles ha arrasado en redes sociales, por su extrañeza en riguroso equilibrio con lo badass (código genético del personaje, por otra parte). Y tiene su mérito porque la escena no fue rodada en las mejores condiciones, tal y como Ortega le ha confiado a NME. Durante una entrevista la actriz (a la que este año también hemos visto en Scream y X) ha revelado que grabó la escena del baile (coreografiada por ella misma) enferma de COVID-19, aunque en ese momento no lo sabía. Antes de acudir al set se había hecho un test, y poco después de grabar dio positivo por coronavirus. Fue puesta en cuarentena, y según pudo reincorporarse pidió a los responsables de Miércoles que regrabaran la escena.

“Era mi primer día con COVID, así que fue horrible grabarlo. Me desperté y era raro, porque nunca me pongo enferma y cuando lo hago no es muy grave, pero tenía dolores en el cuerpo”, recuerda Ortega. “Como si me hubiera atropellado un coche y hubiera bajado un duende por la garganta para arañarme las paredes del esófago. Me daban medicamentos entre toma y toma porque estábamos esperando los resultados del test”. Días más tarde la petición de Ortega de repetir el baile fue rechazada, porque el calendario estaba muy apretado. Según han trascendido las palabras de Ortega las empresas productoras de Miércoles, MGM y Netflix, han sido criticadas en base a una posible negligencia por permitir que la actriz grabara la escena estando claramente enferma.

MGM se ha apresurado a aclarar que se siguieron todos los protocolos pertinentes ante la situación de Ortega, procediendo a la cuarentena según se supieron los resultados. Es una polémica, por tanto, que no ha llegado a empañar el buen sabor de boca dejado por Miércoles, que narra cómo la primogénita de los Addams (interpretados por Catherine Zeta Jones y Luis Guzmán) acude a estudiar al internado Nunca Más, donde resulta no ser la alumna más peculiar.

