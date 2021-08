“Me alegro de estar vacunada”: Hilary Duff tras dar positivo en coronavirus

Los compases finales de la distribución de vacunas ha coincidido en muchos países con el arraigo de la variante Delta, según la cual los contagios de coronavirus se han ido incrementando en las últimas semanas. El aumento de los índices ha llegado a tal punto que ciertas majors de Hollywood han vuelto a movilizarse con retrasos de estrenos o envíos providenciales al streaming (caso este último de Sony Pictures con Hotel Transilvania 4, que verá la luz en Amazon el próximo octubre). Y, claro, también lo están sufriendo las estrellas, convirtiéndose Melissa Joan Hart en su imagen cuando ayer publicó un vídeo dando cuenta de su dolorosa experiencia.

Ahora sabemos de una nueva contagiada gracias a un story publicado por Hilary Duff en Instagram este viernes. Según se hace eco The Hollywood Reporter, la actriz aparecía en la imagen sobre la cama, con un texto en el que apodaba a la variante Delta del COVID-19 “pequeña puta”. “Síntomas: fuerte dolor de cabeza. Sin sabor ni olor. Presión en los senos. Migraña cerebral. Me alegro de estar vacunada”, escribía a continuación. A diferencia de Hart, Duff parece convencida de que la situación habría sido mucho peor de no haberse vacunado antes.

La noticia de que Duff ha dado positivo por coronavirus coincide con los primeros compases del rodaje de Cómo conocí a vuestro padre, reboot de la famosa serie Cómo conocí a vuestra madre que protagoniza Duff para Hulu luego del fallido intento de resucitar Lizzie McGuire. En esta serie de diez episodios Duff encarna a Sophia, que le relata a su hijo los acontecimientos que condujeron a que conociera a su padre, y hace pocos días en su mismo perfil de Instagram la actriz nos presentaba al resto del reparto: Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Brandon Michael Hall.

