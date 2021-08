Foto de familia: Hilary Duff posa con el elenco de 'Cómo conocí a vuestro padre'

Aunque aún seguimos lamentando que nos hayamos quedado sin el revival de Lizzie McGuire, al menos podemos consolarnos pensando en que Hilary Duff pronto regresará a nuestra televisión al frente de Cómo conocí a vuestro padre, secuela de la sitcom Cómo conocí a vuestra madre, un éxito de audiencia que sigue captando adeptos.

Hulu ha sido la encargada de dar luz verde al proyecto, que constará de 10 episodios y se ambientará en un futuro cercano. La trama seguirá a Sophie (Duff) contando a su hijo la historia sobre cómo conoció a su padre en 2021, cuando ella y sus mejores amigos trataban de entender quiénes eran y cómo enamorarse en la era de las apps de ligue y las opciones ilimitadas.

Hace unos días conocíamos al reparto que acompañará a Duff en esta aventura y en el que figuran nombres como Chris Lowell (Una joven prometedora), Tien Tran (Space Force), Tom Ainsley (The Royals), Francia Raisa (Grown-ish) y Suraj Sharma (La vida de Pi). Y la protagonista ha compartido ahora una foto de todos juntos en el set de rodaje de la serie:

"¿Quién está listo para nosotros? Puede o no que hayamos estado sentados frente al apartamento de cierta persona", ha escrito Duff junto a la foto en la que vemos a los actores sonrientes, con los guiones en las manos.

Además de Duff, en la imagen aparecen Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell y Brandon Micheal Hall. De momento, la serie no tiene fecha de estreno, pero los fans de Cómo conocí a vuestra madre están deseando adentrarse en esta secuela.

Creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us), la ficción contará con la producción de los creadores de Cómo conocí a vuestra madre, Carter Bays y Craig Thomas, así como de su actriz principal, Hilary Duff.

