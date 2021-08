Hilary Duff no encontrará el amor sola: conoce al reparto de 'Cómo conocí a vuestro padre'

Cada vez falta menos para el esperado estreno de Cómo conocí a vuestro padre, el spin-off de la ya mítica serie creada por Craig Thomas y Carter Bays y protagonizada por Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Cobie Smulders y Neil Patrick Harris. Esta vuelta de tuerca a la serie original con una protagonista femenina contará con Hilary Duff al frente de un reparto que acaba de ser confirmado oficialmente por Hulu y la propia actriz.

Jesse (Chris Lowell)

Chris Lowell en 'Una joven prometedora' Cinemanía

Chris Lowell (Una joven prometedora) será el encargado de dar vida a Jesse, un músico que trabaja como conductor de Uber para mantener vivas sus esperanzas de llegar a tocar a lo grande. Como lo hacía Ted Mosby, Jesse vive con uno de sus mejores amigos, Sid (Suraj Sharma) en el mismo piso. Pero, al contrario que Ted, Jesse es descrito como una persona bastante cínica con respecto al amor y poco romántica, así que habrá que ver cómo encaja con el personaje de Hilary Duff, Sophie. ¿Será Jesse una versión masculina de Robin Scherbatsky?

Ellen (Tien Tran)

Ellen es la hermana adoptiva de Jesse, una recién llegada a Nueva York que tendrá que adaptarse a vivir con su hermano y a la gran ciudad después de pasar buena parte de su vida cultivando hortalizas en el campo y separarse de su esposa. Estará interpretada por Tien Tran (Space Force). Resulta complicado saber si se podrá asemejar a algún personaje de la serie original (el elemento foráneo solo lo comparte con Robin, aunque no parece que ambas vayan a tener personalidades similares) por lo que parece que este será un personaje mucho más original y adaptado a la actualidad.

Charlie (Tom Ainsley)

Tom Ainsley (a la derecha) en la serie 'The Royals' Cinemanía

Si con Ellen era difícil encontrar una conexión, con Charlie sucede todo lo contrario. Es difícil no ver una versión de Barney Stinson en el personaje que interpretará Tom Ainsley, quien ya había aparecido en la serie The Royals dando vida a un aristócrata y aquí recuperará en gran medida ese personaje adinerado y engreído que caracterizaba también al que interpretaba Neil Patrick Harris. No obstante, Charlie no tendrá tanto miedo al compromiso, ya que la información es que está en Nueva York después de enamorarse de Valentina en un desfile de moda.

Valentina (Francia Raisa)



Francia Raisa en la serie 'Grown-ish' Cinemanía

Valentina es la compañera de piso del personaje de Hilary Duff, Sophie. Se dedica al estilismo y es gracias a ello que conoció a Charlie durante un desfile de moda en Londres. Es descrita como una chica muy impulsiva pero muy buena amiga y siempre presente para apoyar a Sophie, lo cual lleva a pensar que pueda ser una mezcla entre Marshall (Jason Segel) y Lily (Alyson Hannigan). Está interpretada por la actriz Francia Raisa, conocida por la serie Grown-ish y por ser una de las mejores amigas de Selena Gomez.

Sid (Suraj Sharma)



Como ya hemos mencionado antes, Sid es el compañero de piso y mejor amigo de Jesse. También es todo lo contrario a él en cuanto a su visión del amor, mucho más romántica y optimista. Sid acaba de convertirse en propietario de un bar por lo que dará mucho juego su posible conexión con el MacLaren's Pub de la serie original o alguno de los integrantes del mítico bar. Está interpretado por Suraj Sharma (La vida de Pi).

Por otro lado, Hilary Duff dará vida a la protagonista, Sophie, que será quien cuente a sus hijos la historia de cómo conoció a su padre. De momento, la actriz de Lizzie Mcguire ha compartido en redes su reunión con los nuevos miembros del reparto, con los que parece que se lleva a las mil maravillas, a pesar de estar conectados a distancia.

