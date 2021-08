“Esto no ha acabado todavía”: El vídeo de Melissa Joan Hart sobre su experiencia con el COVID-19

La distribución de las vacunas contra el COVID-19 dibujan un futuro prometedor luego de que el mundo lleve más de un año sumido en pandemia, pero por muy bien que avance el virus se las está apañando para mantener la inquietud de la población hasta el final. De este modo, la variante Delta va aumentando el índice de contagios, mientras también lo hace el número de personas decepcionadas por el hecho de vacunarse y, aún así, contraer el virus (por más que la inmunidad inmediata no fuera el objetivo de las vacunas). Melissa Joan Hart, actriz conocida por Sabrina, cosas de brujas, es la última en sumarse a esa decepción. “Tengo COVID. Estoy vacunada y tengo COVID, esto no es bueno”, se lamenta.

Hart ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo explicando cómo está siendo la experiencia, con un encabezado en el que escribe: “No publico esto para posicionarme políticamente o dar pena. Simplemente quiero compartir mi experiencia. No quiero dar lugar a debate, solo expresar cómo me siento”. Acto seguido asegura estar muy frustrada por la situación tras tener la pauta completa de vacunación, describiendo sus síntomas en tanto al “peso en el pecho” y la “dificultad para respirar”. La actriz cree que uno de sus tres hijos está contagiado, y “reza para que los otros dos no lo tengan”.

Uno de estos hijos, según cuenta Hart, está muy concienciado contra el coronavirus y nunca ha dejado de llevar mascarilla, algo que le llena de orgullo. “Si él lo tiene, al menos puedo decirle que fue un superhéroe para su clase porque protegió a la profesora y a sus compañeros”, señala. Finalmente Hart expresa su enfado ante el modo en que se están dejando de lado las precauciones dentro de EE.UU. “Tomamos muchas precauciones, pero creo que como país nos estamos volviendo perezosos. Estoy muy enfadada de que mis hijos no tengan que llevar mascarilla en el colegio; estoy bastante segura que es de ahí de donde viene mi contagio”.

“Proteged a vuestras familias, a vuestros hijos, esto no ha acabado todavía”, concluye su mensaje. La actriz ya ha recibido vía Instagram el apoyo de perfiles como Jenna Leigh Green o Elisa Donovan, antiguas compañeras de reparto en Sabrina, cosas de brujas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.