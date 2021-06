¿'Mare of Easttown' tendrá segunda temporada? Kate Winslet se apunta

En HBO están encantados con los resultados de Mare of Easttown, la serie de Brad Ingelsby protagonizada por Kate Winslet como una detective encargada de resolver el asesinato de una mujer en las afueras de Filadelfia. No solo ha sido un éxito de audiencia que reunió a más de dos millones de telespectadores en el último de sus siete episodios, sino que cuenta con el respaldo masivo de la crítica y está llamada a ser uno de los títulos estelares de los próximos premios Emmy.

Como ocurre cada vez que una serie consigue conquistar de esta manera a tanta gente, llega la inevitable pregunta: ¿habrá más episodios de Mare of Easttown? ¿O los siete que cuentan la investigación de este asesinato serán todo lo que veamos de la detective Mare Seehan, el personaje de Winslet? ¿Cómo de complicado sería que le asignaran otro caso que investigar?

Oficialmente, HBO considera Mare of Easttown una miniserie, y con esa designación pretende presentar el título a los Emmy (por otro lado, en la que sin duda ha sido la categoría más reñida de los premios en los últimos años). Claro que eso no tiene por qué significar nada definitivo. Little Big Lies, que además era la adaptación de un libro totalmente cerrado, también compitió en los Emmy como miniserie y al poco tiempo estrenó una segunda temporada.

¿Y qué hace falta para que a HBO le dé por seguir adelante con más episodios de Mare of Easttown? Cualquiera diría que solo planteárselo y ver si es viable, ya que los principales responsables creativos de la serie no podrían mostrarse más entusiasmados ante la posibilidad. Por ejemplo, Kate Winslet, que está deseando volver a interpretar a Mare.

"Me encantaría ser Mare otra vez", ha declarado la actriz británica en TVLine. "La echo de menos, de verdad. Es una sensación muy extraña. Me siento como si estuviera de duelo. Fue un papel absolutamente maravilloso... Hay algo muy adictivo en Mare, es tan grande y adorable, brillante y auténtica, ¿sabes? Me encantó interpretarla".

Craig Mazin, que ha dirigido los siete episodios de Mare of Easttown, también se muestra favorable ante la posibilidad de regresar. "[Mare] es un personaje increíble, así que me encantaría ver más de ella", ha afirmado, aunque no sin dejar claro que lo que han hecho "es una miniserie". Solo hace falta esperar para ver por cuánto tiempo sigue siéndolo.