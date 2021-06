'Mare of Easttown': Kate Winslet prohibió que borraran su "barriguita" en la escena de sexo

HBO lo ha vuelto a hacer: se ha ganado el corazón seriéfilo de sus usuarios una vez más con Mare of Easttown, una serie de misterio con una magnética Kate Winslet investigando un asesinato. Ahora que la serie ha llegado a su final, la británica ha concedido una entrevista al New York Times.

En ella, además de destripar el sorprendente desenlace de la ficción, Winslet ha desvelado que el director Craig Zobel le aseguró que borraría su "barriguita" en la escena de sexo entre su personaje y el de Guy Pearce, pero ella se negó a que lo hiciera. "¡No te atrevas!", le dijo la actriz al cineasta, tal y como ha contado.

En esa misma línea, la intérprete también ha recordado cómo pidió que devolvieran el póster promocional de la serie dos veces porque su cara estaba demasiado retocada. "Me dijeron: 'Kate, de verdad, no puedes'. Y les respondí: 'Chicos, sé cuántas arrugas tengo al lado de mi ojo. Por favor, ponedlas de vuelta", ha relatado.

Winslet quería que Mare fuera lo más realista posible y por eso trabajó con el departamento de vestuario en busca de prendas poco favorecedoras para su personaje. También pidió al equipo que iluminaran su rostro de forma que no se viera bien: "He dado vida a Mare como mujer de mediana edad que soy, supongo que por eso la gente ha conectado con este personaje de la forma en la que lo ha hecho, porque claramente no hay filtros", ha explicado.

"Es una mujer totalmente funcional y con defectos, con un cuerpo y una cara que se mueven de una manera que va en sintonía con su edad, su vida y de dónde viene", ha continuado: "Creo que estamos hambrientos de eso".