'Los Winchesters': La precuela de 'Sobrenatural' es cancelada tras una única temporada

Nexstar es un gigante de telecomunicaciones que ha golpeado la televisión estadounidense, aunque en un segundo plano y sin que posiblemente el público sepan de su existencia. Ha adquirido The CW, antes propiedad de Warner Bros. Television, y cadena que aunque ha cosechado bastante fama nunca ha terminado de ser rentable. El objetivo de Nexstar ahora es perseguir esta rentabilidad, aunque se especula con que llegado 2025 dicha persecución pasaría por echar el cierre.

Uniendo esto a la actual huelga de guionistas, la directiva ha optado por no dar luz verde a ningún nuevo proyecto en esta futura temporada televisiva, y por ir cancelando selectivamente los que ya tenía. Muchos de ellos, vinculados a los superhéroes de DC. Stargirl ha sido cancelada y The Flash (como Riverdale y Nancy Drew) afronta su última temporada; entretanto esta semana supimos que también se cancelaba Walker: Independence (no así el reboot de Walker que encabeza Jared Padalecki), y ahora The Hollywood Reporter recoge que Los Winchesters ha sido cancelada tras una única temporada en emisión.

Terremoto en CW

Los Winchesters es la precuela de Sobrenatural (protagonizada por el citado Padalecki junto a Jensen Ackles, que aquí ejercía de voz narradora). Se centraba en los padres de los protagonistas y surgió al poco de que concluyera la serie principal, una de las más longevas y exitosas de la parrilla de The CW. Los Winchesters no ha tenido un rendimiento que convenza a Nexstar, de modo que se ha optado por echar el cierre al mismo tiempo que se cancelaba otra serie, Kung Fu: en este caso la historia llegaría a su final tras tres temporadas.

“A medida que reimaginamos la nueva CW, había que tomar algunas decisiones difíciles de programación”, han dicho desde The CW en un comunicado. “Agradecemos a nuestros socios de Warner Bros. y a los elencos y equipos creativos de Kung Fu y Los Winchesters por todo su duro trabajo, creatividad y dedicación”. Al parecer, la idea fundamental de Nexstar para sanear finanzas mientras capea el temporal de la huelga es quedarse con solo dos series originales de cara al otoño: el resto se dividiría entre series sin guion o importaciones baratas.

Lo que nos lleva a que tenga ahora que quedarse con dos de las únicas tres series originales que tiene en emisión sin visos de terminar. Son Superman & Lois, Gotham Knights y el spin-off de All American titulado Homecoming. Puestos a elegir una de DC, Superman & Lois es la que mayor audiencia tiene, pero por otro lado Gotham Knights es la serie más barata de The CW. Pronto veremos qué series sobreviven.

