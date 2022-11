'Stargirl' cancelada: la serie de The CW termina en su temporada 3

Durante varios meses, The CW ha sido objetivo de compra para el conglomerado de telecomunicaciones Nexstar. Este canal nació dedicado a la audiencia juvenil, lanzando a tal efecto numerosas producciones adscritas a DC mientras triunfaba con ficciones como Sobrenatural. En el apartado superheroico, el fenómeno Arrowverso mostró la capacidad de CW para generar eventos televisivos a la altura de lo visto en la división cinematográfica, pero en los últimos años se iba experimentando un gran agotamiento. La audiencia dejaba que desear, la rentabilidad brillaba por su ausencia, y así es como Nexstar se propuso adquirir el canal con la idea de efectuar cambios muy drásticos en su programación.

Así es como ha ocurrido que, con la excepción de Sobrenatural (cuya inminente precuela The Winchesters parte con expectativas muy optimistas), las series superheroicas han sido objeto de cancelaciones fulminantes. Este mes de octubre, además, Nexstar ha pasado oficialmente a controlar CW mientras dimitía Mark Pedowitz (responsable del canal durante una década), y esto se ha traducido en la cancelación de otra serie superheroica más: Stargirl. Según IndieWire, la ficción protagonizada por Brec Basinger como Courtney Whitmore concluirá en su tercera temporada, ahora mismo en emisión dentro de CW y HBO Max. La cancelación llega poco después de que Nancy Drew pasara a mejor vida, como parte del plan de Nexstar para virar los contenidos de la cadena hacia un público más adulto.

La tercera temporada de Stargirl se estrenó en agosto, y ahora sabemos que el último capítulo llegará el 7 de diciembre. El fin de Stargirl remata una estrategia que comenzó en el mes de mayo, cuando CW suprimió más de la mitad de la programación, y remata un escenario donde The Flash y Riverdale están a punto de concluir. Una vez llegue el fin de The Flash, Superman & Lois será la única serie superheroica que cobije CW, además de la próxima Gotham Knights. En lo que respecta a Stargirl no se trata de una noticia inesperada, pues su creador Geoff Johns ya había querido concebir la tercera temporada como un desenlace provisional. “Stargirl siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón por muchas razones”, ha declarado en un comunicado.

“Con todos los cambios que se están produciendo en la cadena, éramos conscientes de que esta sería posiblemente la última temporada, así que escribimos con eso en mente y hemos entregado lo que creo que es la mejor temporada de Stargirl hasta ahora, con un cierre creativo completo”, prosigue. “El reparto y el equipo son extraordinarios, y me gustaría darles las gracias por ayudarme a dar vida a esta serie. Brec encarnó a Courtney de todas las maneras posibles, con gracia, fuerza y humor, superando todas mis expectativas (...) La mayoría de las series nunca llegan tan lejos. No podríamos estar más orgullosos de nuestra serie y de la comunidad de fans que ha construido”.

Stargirl comenzó su andadura en 2020 dentro de la malograda plataforma de streaming DC Universe, pasando posteriormente a la parrilla de CW. Se centra en una superheroína a la que un bastón cósmico convierte en flamante miembro de la Sociedad de la Justicia de América (aparecida recientemente en Black Adam). En el reparto destacan, además de Bassinger, Luke Wilson como el padrastro de la protagonista y Joel McHale. La propia Bassinger también ha escrito un comunicado despidiendo el proyecto: “Interpretar a Stargirl y formar parte del Universo DC ha sido el mayor honor, y estoy muy agradecida por cada momento. Esta serie vivirá para siempre en mi corazón”.

