Final prematuro: la próxima temporada de ‘Riverdale’ será la última

El Arrowverso ha sufrido un duro golpe, a raíz de los problemas económicos de The CW y su reciente afición de cancelar series como si no hubiera un mañana (no lo habrá para estas series). La cadena de Mark Pedowitz, especializada en contenido juvenil, ha dado un final abrupto a Batwoman y Legends of Tomorrow, mientras deja el futuro de Stargirl en standby y decide seguir adelante con The Flash, Superman & Lois y la futura Gotham Knights (que en principio y aunque Greg Berlanti ande por medio, no tiene nada que ver con el universo de Arrow). También han caído títulos como Embrujadas, Naomi o Legacies, mientras el canal decide pese a todo darle una oportunidad a The Winchesters y Walker: Independence, precuelas de Sobrenatural y Walker.

En medio de esta marabunta de anuncios y malas noticias, no ha pasado desapercibido el destino de Riverdale, serie que en general ha contado con correctos índices de audiencia durante sus seis temporadas. Estrenada en 2017 y desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa (el mismo que nos trajo Las escalofriantes aventuras de Sabrina), Riverdale proponía un acercamiento a los cómics de Archie desde la oscuridad, la violencia y un erotismo soterrado, a cuenta de los admirables físicos de sus intérpretes: K.J. Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart o Cole Sprouse, quien ya hace un par de meses revelaba sus temores de que a Riverdale le quedara poco tiempo de vida ante la incredulidad de sus compañeros.

Finalmente Riverdale no ha sido cancelada, pero The CW confirma que la próxima temporada será la última. Teniendo en cuenta que Riverdale emite actualmente su sexta temporada, los guionistas tienen tiempo para organizar las tramas y que la séptima cuente con un final satisfactorio para sus personajes. No es, por tanto, una noticia tan desagradable como las otras cancelaciones citadas, pero sirve igualmente de síntoma de los tiempos convulsos que vive The CW, en vísperas de que pueda ser adquirida por el conglomerado de medios Nexstar.

