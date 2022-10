'The Winchesters': La precuela de 'Sobrenatural' ficha a Tom Welling

Sobrenatural fue, durante su larga trayectoria, una de las series insignias de CW; de ahí que tenga sentido que su spin-off quiera vincularse con otra ficción previa que asentó la fama del canal dedicado a la audiencia juvenil. Smallville inició su emisión en 2001 con el objetivo de narrar la juventud de Clark Kent, mucho antes de que se convirtiera en Superman y su mejor amigo del instituto, Lex Luthor, se convirtiera en su peor enemigo. La serie tuvo diez años de éxito continuado hasta concluir en 2011, y acercó al gran público a Tom Welling. Alguien que, como Christopher Reeve en su momento, nunca ha terminado de distanciarse de Superman. Por eso volvió a interpretarle en el crossover del Arrowverso, también en CW, que adaptaba el arco comiquero Crisis on Infinite Earths.

Hoy por hoy CW ha vivido tiempos mejores, sumido en un destino incierto por la fusión de Warner con Discovery y la posible venta a Nexstar. Esta tesitura ha conducido a la cancelación de varias series, pero no ha logrado enturbiar el hype que despierta entre los fans el próximo lanzamiento de The Winchesters. Se trata de una precuela de Sobrenatural centrada en la historia de los padres de los personajes de Jensen Ackles y Jared Padalecki: John y Mary Winchester, que en la serie serán interpretados por Drake Rodger y Meg Donnelly. The Winchesters está impulsada, entre otros, por el propio Ackles, que volverá a ser Dean Winchester para narrar con su voz en off la trama de la precuela. Una donde será fundamental el padre de Mary, que acaba de encontrar intérprete.

Según Deadline, este no es otro que el citado Tom Welling. Los fans lo descubrieron en la reciente Comic-Con de Nueva York, que contaba con un panel dedicado a Sobrenatural donde apareció Welling. El antaño intérprete de Clark Kent pondrá rostro a Samuel Campbell, padre de Mary y cabeza de una familia dedicada a la caza de monstruos, demonios y seres desagradables varios. Se trata de un tipo hosco, parco en palabras, que tiene una muy mala relación con su hija, y será introducido por The Winchesters en el séptimo episodio de su temporada inicial, previsto el estreno para este 11 de octubre. Welling se incorpora, así, a otra serie de CW luego de haber trabajado en Smallville durante 217 episodios.

“Cuando debatimos la elección de Samuel Campbell, todos pensamos que debía ser alguien capaz de asumir el papel y proporcionarle al instante una historia y una dignidad”, ha declarado del fichaje Robbie Thompson, uno de los guionistas. “En cuanto se mencionó el nombre de Tom Welling supimos que era la persona perfecta para el papel”.

