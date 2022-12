Los productores de 'Mentes criminales' afrontan una demanda por acoso sexual

En mayo de 2020, el tribunal de Derechos Civiles de California demandó a ABC Signature, propiedad de The Walt Disney Company, por lo ocurrido en el set de Mentes criminales. Esta longeva serie había sido previamente noticia por un altercado entre el intérprete Thomas Gibson y un productor, que condujo al despido del primero. En este caso, el estado de California acusaba a los productores de Mentes criminales de haber violado la Ley de Empleo y Vivienda Justos, la Ley Ralph de Derechos Civiles y la ley estatal contra el acoso sexual en las relaciones comerciales o profesionales. Porque, en efecto, había habido acoso sexual durante el rodaje de la serie, denunciado por hasta 12 personas.

Según NBC News, el estado demandó a ABC Signature en nombre de todos estos miembros del equipo, acosados sexualmente por el director de fotografía y habiendo sufrido más tarde represalias por quejarse. Según ha declarado el tribunal en un comunicado, durante 14 temporadas de Mentes criminales el director de fotografía “sometió a miembros masculinos del equipo a acoso sexual, incluidos tocamientos y caricias no deseados, e hizo comentarios no deseados y amenazantes”. La productora ha acordado pagar 3 millones de dólares para resolver la demanda, luego de “haber ignorado el acoso en el plató”. “Los productores no actuaron pese a las múltiples quejas, y despidieron a miembros del equipo por quejarse del acoso”.

El director del departamento, Kevin Kish, ha elogiado a esos trabajadores que “se presentaron valientemente para hacer valer su derecho a ganarse la vida libres de acoso sexual”. “No importa el sector, el entorno laboral o el sexo de los empleados, las empresas deben atender las denuncias creíbles de acoso y represalias y tomar medidas contra los acosadores”. Los 3 millones irán destinados a esas 12 personas, y la productora se compromete ahora a tomar medidas para prevenir el acoso, incluyendo asesorar a los empleados de producción y recursos humanos.

Además de las 15 temporadas de Mentes criminales (que pasó recientemente de emitirse en CBS a hacerlo en Paramount+), la serie procedimental ha dado pie a dos spin-offs de breve duración: Conducta sospechosa y Sin fronteras.

