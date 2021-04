'MacGyver', 'Magnum', 'Mentes criminales'... ¿Quién ve todas esas series de las que nunca se habla?

Esta semana los fans de MacGyver han recibido la amarga noticia de la cancelación de la serie protagonizada por Lucas Till, basada en el clásico de culto de la segunda mitad de los años 80. Un momento, ¿los fans de (esta) MacGyver? ¿Pero de verdad había mucha gente siguiendo este reboot?

Pues quizás te sorprenda saber que sí; o no tanto: por algo ha llegado a las 5 temporadas (91 episodios) en el canal CBS. Ahí sigue siendo vista por más de 7,5 millones de telespectadores, que en la primera temporada llegaron a ser casi 10 millones. En España puede seguirse repartida a través de Amazon Prime Video (tres primeras temporadas) y Movistar+ (cuarta temporada), donde sin duda también tiene un público entregado que lamentará su desaparición.

Pero si tan popular es MacGyver, ¿cómo es que nunca se habla de ella en redes sociales? ¿Por qué solo has sido consciente de su existencia cuando se anunció el proyecto (otro reboot más de una propiedad de los 80), quizás cuando se estrenó y ahora con la noticia de la cancelación? ¿Cómo es que cada episodio de una serie de Marvel o cualquier título aleatorio de Netflix tienen TTs asegurados pero esta serie pasa bajo el radar pese a tener millones de telespectadores?

Ausencia de redes, público presente

MacGyver ni siquiera es la única. Es solo uno de los títulos que forman el catálogo creativo de su productor, Peter M. Lenkov, también responsable de otros dos lavados de cara a series antiguas muy populares para convertirlas en auténticos bombazos de audiencia inmune a cualquier discusión en Twitter: Hawaii Five-0 (5 temporadas con cifras entre los 10,9 y los 4,5 millones de espectadores) y Magnum P.I. (tres temporadas entre los 8,7 y los 5,3 millones).

Esos datos se refieren a su audiencia en EE UU a través del canal CBS; en España, Hawaii Five-0 puede verse en Amazon Prime Video y Magnum P.I. tanto en Prime Video como en Movistar+. Pero no las verás destacadas en los esfuerzos publicitarios de ninguna plataforma, ni tienen la presencia en los medios de otras dos docenas de títulos con unas cifras de seguimiento considerablemente menor fuera de la cámara de eco tuitera.

También merece la pena señalar el caso de otros reboots que cuando se anunciaron sonaban a crisis de ideas galopante, como los de Dinastía (en The CW, ofrecida en España por Netflix), Salvados por la campana o Punky Brewster (estas dos, directas a Peacock, el servicio de streaming de NBC Universal). A ojos de los exégetas de las 'series de calidad' estos proyectos parecen una bancarrota creativa, pero la cruda realidad es que hay muchos ejemplos de cómo la reutilización de marcas del pasado sale rentable en términos de audiencia.

Puede que no sea un público que consuma incesantes rumores sobre posibles subtramas en las series de Star Wars que prepara Disney+, o no está interesado en análisis pormenorizados de cada guiño al universo Marvel que aparezca en los episodios de Falcon y el Soldado de Invierno.

Sin embargo, se enchufa un par de episodios de Magnum con Jay Hernandez chuleando por Hawái, o con Paget Brewster tomando el relevo de Thomas Gibson al frente de las investigaciones de Mentes criminales (el auténtico hit descomunal de CBS al que en España se accede a través de Amazon Prime Video); por mencionar dos títulos de los que no tengo ni idea, como se nota en la descripción con namedropping desesperado.

Quizás no sea muy descabellado considerar los títulos que suelen acaparar toda la atención mediática por el revuelo constante del fandom en internet (productos Marvel, Star Wars, series que inmediatamente te suenan como Los Bridgerton, The Witcher, The Boys, The Walking Dead...) como la pequeña punta afilada de un iceberg de millones de telespectadores que consumen en silencio pero con auténtica fruición, y cuya base puede alcanzar una descomunal amplitud bajo la superficie. Si es mayor o menor que la de telenovelas turcas como Love Is in the Air, habrá que verlo.