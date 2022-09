Lo que se divisa en la galaxia: tráilers de 'The Mandalorian 3', 'Tales of the Jedi' y 'Andor'

Luego de la avalancha de anuncios relacionados con Walt Disney Animation y su división live action, en la D23 que se celebra este fin de semana en Anaheim, California, tocaba darse un paseo por la galaxia. De este modo fue organizado a toda prisa el panel de Lucasfilm, sin que hubiera grandes expectativas en torno a él por la cercanía en el tiempo de la Star Wars Celebration. En efecto películas próximas de Star Wars como aquéllas que dirigen Patty Jenkins y Taika Waititi (o la prometida trilogía de Rian Johnson) no han recibido actualización alguna, pero poco importa puesto que en Lucasfilm están convencidos de que el futuro de Star Wars radica en sus series. Ellas han sido, pues, las protagonistas.

The Mandalorian 3

Así es como ha brillado la tercera temporada de The Mandalorian, proyectando un tráiler y haciéndolo público luego de que unos cuantos fans pudieran verlo a puerta cerrada durante la mencionada Star Wars Celebration. Dicho tráiler es sumamente espectacular y nos trae de vuelta a Grogu y a Mando (voz de Pedro Pascal) luego de los acontecimientos de El libro de Boba Fett: spin-off centrado en el cazarrecompensas de Temuera Morrison que sorprendió a propios y extraños al oficiar de nexo entre la segunda y la tercera temporada de The Mandalorian. Esto significa, básicamente, que Din Djarin ha regresado con su protegido, y ambos surcan la galaxia en busca de nuevas aventuras.

También queriendo reparar el honor de Mando, quien luego de quitarse el casco contraviniendo el credo de su orden se enfrenta a represalias en Mandalore, planeta donde nos reencontraremos con Bo-Katan (Katee Sackhoff) tras su primera aparición live action en la segunda temporada de The Mandalorian. “Ya no eres un mandaloriano”, le dicen con dureza al protagonista en una escena del tráiler, dando paso a un encadenado de escenas de acción que apunta a que estos nuevos episodios han contado con un presupuesto más holgado, seguramente en reacción al entusiasmo que ha ido despertando esta serie creada por Jon Favreau y Dave Filoni.

La tercera temporada de The Mandalorian llega en febrero de 2023.

Tales of the Jedi

Supimos de la existencia de Star Wars: Tales of the Jedi hace unos cuantos meses. Lucasfilm nunca ha descuidado la animación, hallando en Filoni uno de sus grandes garantes (también fuera de ella, pues lo ha colocado posteriormente a cargo de The Mandalorian y la futura Ahsoka), de forma que el estudio está enfrascado en una otra temporada de La remesa mala mientras recurre igualmente al estilo de The Clone Wars para esta nueva Tales of the Jedi. La particularidad de dicha serie es que no narrará una única historia, sino que busca alternar puntos de vista para, a modo antológico, hacer que nos adentremos en el pasado de la Orden Jedi.

Lo que había trascendido hasta ahora de Tales of the Jedi, básicamente, era el interés por profundizar en los orígenes de Ahsoka Tano y el regreso de Liam Neeson a Star Wars para poner voz a Qui-Gon Jinn, aunque de forma oficial este regreso tomara forma algo antes: Neeson fue el cameo estrella del final de Obi-Wan Kenobi. En el marco de la D23 se ha publicado el primer tráiler de Tales of the Jedi, y es uno que confirma que su primera temporada se integrará de dos historias distintas: una nos contará la procedencia de Ahsoka y otra la caída del conde Dooku al Lado Oscuro, trazando un paralelismo con la tragedia de Anakin Skywalker.

Ambas precisarán de tres episodios para ello, contando la temporada completa con seis episodios a estrenarse en Disney+ este 26 de octubre.

Andor

Animada por el éxito de The Mandalorian, y siguiendo la estela de Marvel, Lucasfilm ha ido alumbrando varias series en acción real que expandan el fenómeno Star Wars a través del streaming. Obi-Wan Kenobi no causó el mismo entusiasmo que The Mandalorian y El libro de Boba Fett no dejaba de ser un spin-off de esta, así que le toca a Andor demostrar que hay vida en la Star Wars televisiva más allá de Baby Yoda. Nos tiene ya casi convencidos de ello en función a los formidables avances que ha ido publicando, coronado por un tráiler final en la D23 que muestra la reaparición de Forest Whitaker como el legendario Saw Gerrera.

Andor oficia de precuela a Rogue One: Una historia de Star Wars, narrando cómo Cassian Andor (Diego Luna) empezó siendo contrabandista para acudir a la llamada de la Alianza Rebelde y plantar cara al Imperio, tal como hacía en el film dirigido por Gareth Edwards. Puesto que Rogue One es una de las películas de nueva hornada mejor valoradas, Andor parte con expectativas considerables, y llegará este 21 de septiembre a Disney+ tras haber sido retrasada casi un mes, pues la idea inicial era estrenarla el 31 de agosto. Acaso por compensar este aplazamiento, Andor debutará con tres episodios de golpe, que intentarán hacer justicia a las buenas vibraciones despertadas por tráilers como este.

Willow

Vale, Willow no forma parte de Star Wars, pero también es una propiedad muy lucrativa de Lucasfilm, y más ahora que se dispone a lanzar una serie propia en el catálogo de Disney+. El film dirigido por Ron Howard en los años 80 se ha convertido en un clásico generacional, capaz de generar una nostalgia de la que la Casa del Ratón se quiere evidentemente aprovechar, habiendo conseguido traer de vuelta a Warwick Davis como el intrépido protagonista. Ya habíamos visto un tráiler previo de Willow, pero en el marco de la D23 ha visto la luz otro mucho más espectacular.

También se ha confirmado que en el reparto de la serie estará presente Christian Slater, que se pasó por el panel de Lucasfilm para declarar que “le encanta la fantasía y la ciencia ficción” y que “el hecho de formar parte de esta serie es un sueño hecho realidad”. El papel de Slater sería el de un conocido del personaje que Val Kilmer interpretara en la película original, Madmartigan, dando la impresión de que su rol será algo similar, prestando ayuda a Willow y sus compañeros en la nueva aventura que se avecina. Willow llegará a Disney+ este 30 de noviembre.

La serie también ha publicado un póster oficial.

Póster de 'Willow' Disney

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.