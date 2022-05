El origen de Ahsoka Tano y el regreso de Liam Neeson a ‘Star Wars’: así será ‘Tales of the Jedi’

Los titulares de la Star Wars Celebration, que empezó este 26 de mayo, se han dedicado por lo general a las producciones de acción real. No podía ser de otro modo en vísperas de Obi-Wan Kenobi, y cuando en el marco de este evento se lanzaban los tráilers de Andor o la tercera temporada de The Mandalorian. Pero alejándonos por un momento de estos títulos, hay que recordar que la vertiente animada de Star Wars siempre ha contado con un gran apoyo fan, recientemente fructificado en La remesa mala o en Star Wars Visions, donde varios estudios de ascendencia japonesa cobijaron cortos que exploraban rincones alternativos de la galaxia.

En la senda de Star Wars Visions, pero manteniendo el vínculo con una figura tan fundamental como Dave Filoni (responsable de aplaudidas series animadas como Clone Wars, Star Wars Rebels o la citada Remesa mala, sin contar su participación en The Mandalorian), nace ahora Tales of the Jedi. Una nueva antología animada, compuesta por seis cortometrajes, que verá la luz en otoño de 2022 dentro de Disney+, y que ha sido presentada en la Star Wars Celebration por el propio Filoni, ideólogo del proyecto. Las historias de estos cortos serán independientes e indagarán en el pasado de algunos de los Jedi más icónicos, enclavados por lo general en el contexto de las precuelas.

“Mientras trabajaba en The Mandalorian me dedicaba a estas historias”, contó Filoni. Pensó que no obtendría el dinero suficiente como para que los cortos vieran la luz, “pero la productora Carrie Beck encontró la forma de hacerlo”. “Y tuve que escribir más Tales. Fue un gran proyecto para recoger lo que aprendí en la acción real y aplicarlo a la animación”. Tales of the Jedi mostró sus primeras imágenes en la Star Wars Celebration, y los asistentes pudieron comprobar que el look es similar a la animación 3D inaugurada por Clone Wars. En el panel correspondiente, Filoni dio más detalles sobre Tales of the Jedi, como por ejemplo quiénes serían los protagonistas de estos cortos. “Elegí a Ahsoka, por supuesto. Me gusta. La crié desde los 14 años”.

Oportunidad de conocer a la familia de 'Ahsoka' Disney

Filoni creó, en efecto, a Ahsoka Tano para Clone Wars, sin imaginarse que esta guerrera se convertiría en uno de los personajes más queridos de Star Wars. Ahora, interpretada por Rosario Dawson, se prepara para protagonizar su propia serie de acción real (Ahsoka) y en el marco de Tales of the Jedi podremos conocer sus orígenes. El corto escrito por Nathaniel Villanueva, de este modo, explorará la infancia de Ahsoka en su aldea togruta, donde su madre acogerá una gran importancia. Tales of the Jedi recorrerá tres historias nunca vistas de la aprendiz de Anakin Skywalker, que en el evento se han ilustrado con unos cuantos concept arts: uno de los cuales nos presenta a Ahsoka enfrentándose a un guerrero con un sable láser de doble hoja roja, estilo Inquisidor.

Imagen de 'Tales of the Jedi' Disney

Viejos conocidos

Otros Jedi que aparecerán en Tales of the Jedi serán el Conde Dooku (antes de que se convirtiera en un Lord Sith, claro), Mace Windu, Yaddle (ya sabéis, aquella Jedi de la misma especie de Yoda que nunca ha tenido suficiente protagonismo en los productos de Star Wars) y Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan muerto en La amenaza fantasma. Al hilo de Qui-Gon se ha hecho uno de los anuncios más vitoreados de la Star Wars Celebration, pues Filoni ha contado que su actor de doblaje será “un tipo al que igual no conocéis, Liam Neeson”. Así es, el intérprete original del maestro Jedi volverá a Star Wars, o al menos lo hará su voz. “Pero no solo él. Conseguí que su hijo interpretara al joven Qui-Gon”, añadió Filoni.

No aclaró a qué hijo se refería pero es probable que sea Michéal Richardson, en base a que este es actor y de hecho ya apareció junto a su padre en Venganza bajo cero. Por último, y aunque Tales of the Jedi haya acaparado todos los focos, se ha anunciado una segunda serie de animación, por título Young Jedi Adventures. En este caso no parece que se trate de una antología, sino de una historia unitaria que nos llevará a los días de la Alta República, cuando la Orden Jedi estaba en su apogeo. Llegará a Disney+ en la primavera de 2023, y al igual que Tales of the Jedi ya ha desvelado su logo.

