La serie de 'Ahsoka' ya tiene actor para interpretar a Ezra Bridger

The Mandalorian no solo ha sido el desencadenante de que Disney entienda que el futuro de Star Wars está en las series: también ha ofrecido un escenario común donde confluyan nuevas ficciones. El libro de Boba Fett partía de esta base para llegar a constituirse sobre el final como una inesperada tercera temporada de The Mandalorian, mientras que Ahsoka fue originada a partir de la aparición de Rosario Dawson en la serie de Baby Yoda poniendo rostro live action, por vez primera, al personaje que Dave Filoni creó en Star Wars: The Clone Wars. Es Filoni, junto al sempiterno Jon Favreau, quien anda detrás de Ahsoka, próxima serie de Disney+ que está a punto de terminar el rodaje de su primera temporada.

Pero Ahsoka no es solo un spin-off de The Mandalorian: también oficia de secuela para una serie animada, Star Wars Rebels. De ahí que los fichajes que ha acumulado correspondan en buena medida a personajes de Rebels. Natasha Liu Bordizzo está confirmada como Sabine Wren, mientras los rumores apuntan a que Mary Elizabeth Winstead sea Hera Syndulla. Otros rostros de la serie son Ivanna Sakhno, Ray Stevenson como villano misterioso, y Hayden Christensen volviendo de alguna forma como Darth Vader tras reaparecer en Obi-Wan Kenobi. A todos ellos hay que añadir ahora otro fichaje, acaso el más determinante.

Rebels concluyó con la desaparición del malvado Almirante Thrawn junto al aprendiz de Jedi Ezra Bridger, gran amigo de Ahsoka Tano. Ella y sus compañeros se comprometían a encontrar a Bridger en los confines del espacio, y será esta la misión en la que se centre Ahsoka. De ahí que fuera necesario encontrar a un intérprete para Bridger, y según recoge The Hollywood Reporter este será finalmente Eman Esfandi. Actor prácticamente desconocido, además de contar con un papel secundario en El método Williams se dejó ver en Red 11: thriller que Robert Rodríguez (otra presencia de Star Wars) estrenó en 2019.

En la serie, a Bridger le puso voz Taylor Gray, presentado como el padawan del maestro Jedi Kanan Jarrus. Con la elección de Esfandi, Ahsoka se consolida como la continuación en acción real de Star Wars Rebels, aunque sigue quedando la duda de quién encarnará a Thrawn. La serie llegaría a Disney+ a lo largo de 2023, contando con al menos un episodio dirigido por Peter Ramsey de Spider-Man: Un nuevo universo.

