'Rogue One' volverá a los cines para celebrar el lanzamiento de 'Andor'

Disney tenía un plan muy ambicioso a la hora de relanzar la saga de Star Wars tras la adquisición de Lucasfilm: estrenar una trilogía de secuelas, e ir alternándolas con spin-offs que indagaran en otros rincones de la galaxia. Y bueno. Digamos que la trilogía tuvo un desarrollo convulso (con El ascenso de Skywalker como debacle definitoria) mientras que de los spin-offs Han Solo se encargó de enterrar la estrategia para decantar a la Casa del Ratón por las series en streaming. Sin embargo, antes del fracaso del film de Alden Ehrenreich, Rogue One: Una historia de Star Wars encandiló al público, lanzando una aproximación a Star Wars más oscura y bélica de lo que nunca habíamos experimentado.

Dirigida por Gareth Edwards y precedida por un rodaje infernal, donde abundaron los reshoots, Rogue One presentó a los héroes que consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte y desencadenaron la trama de Una nueva esperanza. Estaba Jyn Erso, interpretada por Felicity Jones, y también Diego Luna como Cassian Andor, que posteriormente resultó elegido para protagonizar una serie precuela de Rogue One. La producción resultante, Andor, llega a Disney+ este 21 de septiembre tras un notable aplazamiento, y para ir puliendo el hype la Casa del Ratón ha tenido una idea pionera. Por lo menos, en lo relativo a su plataforma de streaming, y a la forma de promocionar futuros lanzamientos.

Así, Disney va a reestrenar Rogue One en cines selectos para anticipar la llegada de Andor y refrescar el recuerdo fan. Ocurrirá en salas IMAX, acondicionadas expresamente para un espectáculo memorable de imagen y sonido, y según recoge Fandango aún no se ha aclarado qué cines serán los que hospeden el evento. De primeras es poco probable que la iniciativa salga de EE.UU., aunque Rogue One obtuvo una taquilla triunfal en buena parte del mundo: de hecho, es la tercera película de Star Wars que más ha recaudado en toda la historia de la saga sin ajustar inflación, quedando por detrás de El despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi.

Mientras se confirma qué salas IMAX tendrán reestreno, Disney ha publicado un póster minimalista de Rogue One, dibujándose la Estrella de la Muerte por encima de los héroes que contribuyeron a su destrucción. Sí se sabe cuándo empezarán los pases: el 26 de agosto, casi un mes antes de que Andor se estrene en Disney+. Lo que es en sí mismo una gran noticia, pues se ha confirmado que los reestrenos de Rogue One contarán con un vistazo exclusivo a la serie que encabeza Luna como el contrabandista, narrando el proceso que le llevó a unirse a la Alianza Rebelde.

Póster del reestreno de 'Rogue One' Lucasfilm

Disney ya ha confirmado que Andor se compondrá de dos temporadas y narrará cinco años de la vida de Cassian Andor, dentro de una amplia trama (descrita como “dickensiana”) donde también desempeñará un papel principal la Mon Mothma de Genevieve O’Reilly, el Luthen Rael de Stellan Skarsgård, y esperemos que en algún momento también el androide K-2SO que interpretó Alan Tudyk para Rogue One.

