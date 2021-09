Las series de Netflix nominadas a los Emmy 2021

Con 129 nominaciones en los Emmy 2021, el servicio de streaming Netflix se ha convertido en una de las compañías con mayor número de reconocimientos en la temporada de premios. La entrega de los Emmy creativos ya situaba a la plataforma como la favorita con 34 premios obtenidos, que podrían incrementar la noche del domingo al lunes con la entrega del resto de galardones. Una ceremonia donde Gambito de dama podría continuar su gran racha.

Las mejores comedias

Entre las series nominadas a mejor comedia encontramos Cobra Kai (4 nominaciones), la ficción que nacía en YouTube Originals daba el salto posterior a Netflix, quien se hacía con sus derechos. La serie secuela de Karate Kid ha conseguido hacerse un hueco importante entre los más nostálgicos, quienes han abrazado el regreso de Johnny Lawrence (William Zabka). Esto ha permitido que próximamente podamos disfrutar de una cuarta temporada.

No es la única producción cómica de Netflix presente en esta edición, puesto que la sátira política The Politician, creada por Ryan Murphy, también conseguía 3 nominaciones en el apartado de series de comedia. Por su parte, El método Kominsky asciende hasta las 6 nominaciones, incluida la de Michael Douglas. Una serie que habla sobre las desventuras de un actor veterano, del creador de The Big Bang Theory y Dos hombres y medio: Chuck Lorre.

Las mejores comedias de los Emmy 2021 en Netflix Cinemanía

Junto a estas encontramos también otras comedias y tragicomedias como las irreverentes Emily en París (2 nominaciones), Big Mouth (2), Bonding (1) y Country Comfort (1), La familia Upshaw (1) y Supongamos que Nueva York es una ciudad (1)

Dramas de gran éxito

Las miniseries han conseguido convertirse en uno de los formatos más seguidos por los suscriptores de la plataforma, quienes han hecho que Gambito de dama sea un gran tema de conversación de actualidad. La serie protagonizada por Anya Taylor-Joy, basada en la novela homónima de Walter Tevis, ha hecho que las clases de ajedrez se llenen para emular a la icónica Beth Harmon. La serie conseguía en esta edición 18 nominaciones.

Junto a Gambito de dama, dos de las ficciones favoritas en la plataforma y en la temporada de premios son las exitosas The Crown y Los Bridgerton. La primera continúa conquistándonos con los intríngulis de la familia real británica, que ahora nos cuenta un nuevo capítulo protagonizado por Lady Di. Así la serie de Peter Morgan opta hasta a 24 nominaciones. Mientras tanto, la adaptación de las novelas de Julia Quinn nos traía a la familia Bridgerton en una trepidante historia amorosa y de alto voltaje, consiguiendo de esta manera 12 nominaciones.

Por su parte, Halston es el biopic creado por Ryan Murphy sobre el conocido diseñador de moda norteamericano Roy Halston Frowick. Este fue un icono en los años 70 y 80, y un habitual de Studio 54. Ewan McGregor se introducía en la piel de esta personalidad, obteniendo una nominación en los Emmy a su interpretación.

Los mejores dramas de los Emmy 2021 en Netflix Cinemanía

Más allá de la tragicomedia

Entre el drama y la comedia también se sitúan producciones caracterizadas por la fantasía, el terror o la ciencia ficción: Love, Death + Robots (6 nominaciones), Ratched (4), The Umbrella Academy (4), The Haunting of Bly Manor (1) y Lucifer (1). Series muy queridas y ensalzadas por sus fandoms, que podrían añadir nuevas victorias al palmarés de Netflix.

Estas son tan solo algunas de las nominaciones de la plataforma, quien también contaba con otras por sus películas y programas de TV. Una situación privilegiada que tan solo era superada por las 130 nominaciones de HBO y HBO Max, que han aunado sus reconocimientos. ¿Conseguirá Netflix alcanzar la gloria en los Emmy?

