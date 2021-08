La gala de los premios Emmy 2021 se celebrará al aire libre y con límite de aforo por la Covid

Los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense, más conocidos como los Emmy, cambian de planes ante el incremento de los casos de la Covid y la expansión de la variante delta. La organización ha anunciado que la gala será más restringida.

La gala de los Emmy 2021 se celebrará al aire libre y a ella tan solo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado. Además, la prensa acredita apenas tendrá presencia. Una ceremonia que en un inicio había sido pensada como forma de dar la bienvenida a la normalidad, algo que queda lejos de ser realidad.

“Tras las conversaciones con expertos en salud y seguridad del condado de Los Ángeles, la Academia ha llegado a la conclusión de que debemos limitar aún más el número de nominados que asistirán", informó la organización en un comunicado.

A mediados de julio, cuando se anunciaron las nominaciones, el número de nuevos casos diarios de coronavirus en Los Ángeles apenas superaba el millar. Un mes después, la media diaria se sitúa en torno a 4.000 y continúa creciendo.

Lo mismo sucede en EE UU, que registra una media de más de 100.000 positivos diarios, lejos de los 20.000 que detectaba hace un mes. El rápido crecimiento de casos y el ritmo lento de vacunación han paralizado la reapertura de EE UU, donde las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco han vuelto a imponer el uso de la mascarilla en interiores y restringir las reuniones sociales.

Las nominaciones de este año

Respecto a los premios, The Crown y The Mandalorian dominaron con 24 candidaturas por cabeza las nominaciones para la 73 edición de los Emmy. Por detrás se situó la producción de Marvel "WandaVision", que obtuvo 23 candidaturas.

The Boys, Los Bridgerton, The Crown, El cuento de la criada, Territorio Lovecraft, The Mandalorian, Pose y This is Us serán las candidatas al premio a la mejor serie dramática. Por su parte, el reconocimiento a la mejor comedia se decidirá entre Black-ish, Cobra Kai, Emily en Paris, Hacks, The Flight Attendant, El método Kominsky, Pen15 y Ted Lasso.

Finalmente, el Emmy a mejor serie limitada se lo disputarán Bruja Escarlata y Visión, Mare of Easttown, Podría destruirte, Gambito de dama y El ferrocarril subterráneo.

