‘Gambito de dama’ arrasa en las categorías técnicas de los Emmy

A lo largo de este fin de semana se han entregado los Creative Emmy Awards; es decir, los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión correspondiente a los logros técnicos de las principales series del año. Ha ocurrido a través de tres ceremonias celebradas con público limitado bajo la cubierta de eventos de L.A. Live, detrás del mismo Microsoft Theater de Los Ángeles que ha sido en los últimos años la sede de los galardones. La preocupación por la variante Delta del COVID-19 ha exigido que los asistentes aporten una PCR negativa además del certificado de vacunación, pero una vez dentro del recinto y durante la gala les ha sido permitido quitarse la mascarilla.

Dichas ceremonias se han desarrollado previamente a la gala principal de las 73ª edición de los Primetime Emmy que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, y el cómputo de los premios entregados erigen a Gambito de dama y a Netflix como los grandes triunfadores. La aclamada serie protagonizada por Anya Taylor-Joy se ha alzado con nueve estatuillas: las correspondientes a Mejor cásting para serie limitada, Mejor fotografía para Steven Meizler, Mejor vestuario para Gabriele Binder, Mejor maquillaje, Mejor diseño de producción para Uli Hanisch, Mejor banda sonora para Carlos Rafael Rivera, Mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido para Wylie Stateman.

Está por ver si estos logros derivan en que Gambito de dama también gane el Emmy a Mejor serie limitada, pero más allá de que lo consiga o no, el triunfo de Netflix ya es notorio. Al margen de lo cosechado por Gambito de dama, la controvertida cuarta temporada de The Crown se ha alzado con cuatro Emmy correspondientes a Mejor cásting, Mejor fotografía para Adriano Goldman, Mejor montaje y Mejor actriz invitada para Claire Foy, que regresó a la serie de Netflix para encarnar a la reina Isabel II durante un flashback. Sin salirnos de la plataforma de streaming también hay que destacar la victoria de Love, Death + Robots como Mejor programa de animación en formato corto.

Mientras que Netflix se ha impuesto con 34 estatuillas, Disney+ ha consolidado su presencia con 13 victorias, nada mal teniendo en cuenta su juventud. Bruja Escarlata y Visión, de este modo, le ha dado los tres primeros Emmy a Marvel Studios, correspondientes a Mejor vestuario en fantasía/ciencia ficción, Mejor diseño de producción y Mejor canción original por Agatha All Along. El hecho de que partiera con 23 nominaciones puede ser algo decepcionante, pero ahí está The Mandalorian para compensar: la serie de Star Wars suma siete premios incluyendo Mejores efectos visuales y Mejor banda sonora para Ludwig Göransson, que ha ganado por segunda vez consecutiva.

Detrás de Netflix y Disney+, HBO ha ganado diez premios, destacando el correspondiente a Mejor diseño de producción contemporáneo para Mare of Easttown, que ha terminado con la racha de El cuento de la criada. Por otra parte, y al margen de Claire Foy, los otros ganadores a estrellas invitadas han sido Courtney B. Vance por Territorio Lovecraft, y la dupla Dave Chappelle/Maya Rudolph por su aparición en Saturday Night Live. La temporada final de Pose ha ganado Mejor peluquería contemporánea, vestuario y maquillaje, mientras que Ted Lasso ha conseguido tres premios. Por último, Primal de Genndy Tartakovsky ha sido considerado el Mejor programa de animación, siendo la primera nominación de este estilo para Adult Swim y también la primera victoria.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.