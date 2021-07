Premios Emmy 2021: Lista completa de nominados

(Actualizando la lista de nominaciones)

Hoy conocemos la lista de nominados de la 73ª edición de los Emmy. Los premios otorgados por la la Academia de la Televisión de Estados Unidos celebran las mejores ficciones anuales en unos meses marcados por la pandemia actual, que no ha impedido que muchas producciones lleguen a tiempo. La gala será celebrada el próximo 19 de septiembre. Estas son sus nominaciones por categoría, desveladas por Ron y Jasmine Cephas Jones; padre e hija que han participado como intérpretes, respectivamente, en This is Us y Blindspotting.

Mejor SERIE DRAMA

The Boys

Los Bridgerton

The Crown

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This is Us

Mejor actriz principal drama

Uzo Aduba por En terapia

Olivia Colman por The Crown

Emma Corrin por The Crown

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

Mj Rodriguez por Pose

Jurnee Smollett por Territorio

Mejor actor principal drama

Sterling K. Brown por This is Us

Jonathan Majors por Territorio Lovecraft

Josh O'Connor por The Crown

Regé-Jean Page por Los Bridgerton

Billy Porter por Pose

Matthew Rhys por Perry Mason

Mejor SERIE COMEDIA

Black-ish

Cobra Kai

Emily en París

Hacks

The Flight Attendant

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Mejor actriz principal comedia

Aidy Bryant

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Allison Janney por Mom

Tracee Ellis Ross

Jean Smart por Hacks

Mejor actor principal comedia

Anthony Anderson

Michael Douglas por El método Komisnky

William H. Macy por Shameless

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Kenan Thompson por Kenan

Mejor MINISERIE

Podría destruirte

Mare of Easttown

Gambito de dama

The Underground Railroad

Bruja Escarlata y Visión

Mejor actriz principal miniserie

Michaela Coel por Podría destruirte

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por El cuento de la criada

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama

Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor actor principal miniserie/telefilm

Paul Bettany por Bruja Escarlata y Visión

Hugh Grant por The Undoing

Ewan McGregor por Halston

Lin-Manuel Miranda por Hamilton

Leslie Odom Jr. por Hamilton

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.