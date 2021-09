Las nominadas a mejor miniserie en los Emmy 2021

Las miniseries se han convertido en uno de los formatos más demandados por los suscriptores de las plataformas. La corta duración de estas series y la innecesariedad de estar pendiente del qué vendrá después ha provocado que la audiencia aupe estas ficciones breves, que han encontrado también un papel relevante en la temporada de premios. A continuación, recogemos las cinco nominadas a los Emmy 2021.

Podría destruirte



Michaela Coel (Black Mirror) se abre en canal con este serie- basada en la propia violación que ella sufrió- que escribe, codirige y protagonizaba para HBO. Una forma de concienciar a la población sobre los diferentes tipos de abusos sexuales, que muchas veces no somos capaces ni de identificar. A través del personaje de Arabella, Coel se convierte en la voz de una generación que dice basta ante las injusticias. Una travesía en la que la amistad y el autodescubrimiento se convierten en las verdaderas claves para superar los traumas.

Mare of Easttown



Kate Winslet se transforma en la detective Mare Sheehan en la serie creada por Brad Ingelsby para HBO. Esta se encarga de la investigación de un asesinato cometido en una pequeña localidad de Pennsylvania, una tarea ardua que dejaba enormes interrogantes a los seguidores de la ficción. Con un tono parecido a Happy Valley y un whodunit sobrio y efectivo, la miniserie se ha convertido en una de las más aclamadas en las nominaciones de los Emmy.

Gambito de dama



Años 60. En plena Guerra Fría, la huérfana Beth Harmon demuestra su valía sobre el tablero de ajedrez, mientras pugna contra los rivales más feroces y sus propias adicciones. De esta forma, la actriz Anya Taylor-Joy ha sido la responsable de que las clases de ajedrez hayan aumentado considerablemente sus alumnos en los últimos meses. La miniserie creada por Scott Frank (Godless) y Allan Scott adapta la novela homónima escrita en 1983 por Walter Tevis.

El ferrocarril subterráneo



El célebre director premiado por títulos como Moonlight, El blues de Beale Street o Queridos blancos, Barry Jenkins, triunfa de nuevo con su última miniserie para Amazon Prime Video. Esta sigue a una esclava de una plantación de algodón en Georgia, donde sufre el maltrato de sus amos. La joven decide ir en la búsqueda de la libertad fugándose y para ello hará uso del ferrocarril subterráneo, una red de estaciones clandestinas unidas por raíles que cruzan el país. Esta adaptación de la novela del mismo nombre de Colson Whitehead- por la que recibió el Premio Pulitzer 2017- es protagonizada por Thuso Mbedu, Joel Edgerton y Chase W. Dillon, entre otros.

Bruja Escarlata y Visión

La primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel estrenada en Disney+ fue un verdadero triunfo entre los críticos y la audiencia, que no dudaron en tildar a esta como una de las mejores producciones creadas por la Casa de las Ideas. Elizabeth Olsen y Paul Bettany se situan así como dos de los grandes favoritos en esta gala de los Emmy, que ya han premiado algunos elementos creativos de la serie, como su icónica canción Agatha All Along.

