Lance Reddick ('John Wick') se une a la serie de 'Percy Jackson' como Zeus

Luego de que las dos primeras adaptaciones al cine de Percy Jackson no convencieran del todo (aunque el protagonismo de Logan Lerman y la dirección de Chris Columbus tengan sus defensores), el escritor Rick Riordan se comprometió a supervisar de cerca la siguiente tentativa. Percy Jackson and the Olympians se constituye, así, como una de las series más ambiciosas de Disney+, siguiendo de cerca la letra de Riordan mientras prevé su estreno en la plataforma para algún punto de 2024. El proyecto está por tanto en una fase muy temprana aún, aunque eso no le impidió a Disney lanzar un pequeño teaser hace unos meses donde ofrecía el primer vistazo a sus protagonistas.

Walker Scobell de El proyecto Adam es el protagonista mientras que Aryan Simhadri, Leah Sava Jeffries o Jason Mantzoukas integran el elenco de secundarios de Percy Jackson and the Olympians, habiéndoseles unido también Lin-Manuel Miranda (en uno de tantas asociaciones con Disney) como Hermes. Ahora Variety se hace eco de dos nuevos fichajes para personajes clave de la serie, a la vez que de los libros y de la mitología griega que inspira su argumento. Se trata de Lance Reddick (visto en The Wire o la serie de Resident Evil amén de tener un personaje recurrente en la saga de John Wick) y Toby Stephens, a quien muchos recordaremos como el villano de Muere otro día. Interpretarán, respectivamente, a dos dioses tan imponentes como Zeus y Poseidón.

El Zeus de Percy Jackson and the Olympians es “tempestuoso y desconfiado, y ha prometido librar una guerra si no se le devuelve el rayo robado”. Precisamente Percy Jackson comienza cuando al protagonista le acusan de haber robado el rayo del señor del Olimpo, viéndose obligado a buscarlo en paralelo a descubrir su parentesco con otro dios. Resulta que Poseidón, dios del mar, es el padre de Percy. Este culebrón paternofilial/celestial será el que impulse Percy Jackson and the Olympians, cuyo piloto estará dirigido por James Bobin.

