'Ballerina': Lance Reddick también se une al spin-off de 'John Wick' con Ana de Armas

El 24 de marzo de 2023 se estrena John Wick: Capítulo 4. Los tráilers y las entusiastas declaraciones de su director, Chad Stahelski, dan cuenta de que se trata de la entrega más ambiciosa de la saga, aunque esta llega en una coyuntura muy peculiar. Por un lado está confirmado que Capítulo 4 precederá un Capítulo 5 que lleve la historia del asesino de Keanu Reeves a su final; por otro esto coincide con un momento de absoluta expansión para la franquicia. Lionsgate está decidido a exprimir el mundo de Baba Yaga, de forma que trabaja en una miniserie (The Continental) indagando en el pasado de Winston (Ian McShane) y su hotel. Además está Ballerina, spin-off de John Wick del que, cuantos más detalles se conocen, más claro está que tendrá un vínculo muy estrecho con la saga principal.

Ballerina está dirigida por Len Wiseman, y escrita por Shay Hatten con la asesoría puntual de Emerald Fennell. La protagoniza Ana de Armas como una asesina a sueldo que busca vengarse por la muerte de su familia, y más allá de la compañía de Anjelica Huston ha resultado que el resto de intérpretes provienen de las película de John Wick. Va a estar el citado McShane como Winston, va a estar Keanu Reeves como John Wick (arrojando la duda de si se tratará de una precuela), y ahora sabemos que también va a estar otro habitual de la franquicia: Lance Reddick. El mismo que interpreta a Charon, conserje del Continental y mano derecha de Winston al que vimos en acción en Capítulo 3, y de cuya presencia en Ballerina se acaba de hacer eco el Hollywood Reporter.

“Charon es una parte indispensable del mundo de Wick, y es genial saber que Lance va a seguir dejando su huella en la franquicia”, ha declarado la productora Erica Lee. Reddick, sin ser el actor más conocido del mundo, tiene una gran carrera a sus espaldas. Aparte de su compromiso con John Wick, fue uno de los intérpretes principales de The Wire y también en la última serie de Resident Evil para Netflix, por no hablar de su presencia (vía motion capture) en los exitosos videojuegos de Horizon: Zero Dawn y Forbidden West, publicado este último en 2022. Ballerina aún no tiene fecha de estreno.

