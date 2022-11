Keanu Reeves volverá como John Wick en 'Ballerina' junto a Ana de Armas

Hace escasas horas trascendió que Ian McShane regresaría como Winston, gerente del reputado hotel Continental, en Ballerina. La saga madre, John Wick, es un activo tan preciado para Lionsgate que su título sobresalió en un evento tan delicado como su reunión con las accionistas de la semana pasada, donde este estudio de Hollywood anunció que había sufrido graves pérdidas en el último trimestre y apartaría la plataforma Lionsgate+ de ciertos mercados como España. Pero no solo hubo espacio para las malas noticias: Lionsgate también dijo estar planeando un juego triple A de John Wick y aseguró que la miniserie The Continental, dedicada precisamente al personaje de McShane en sus años mozos (ahora interpretado por Colin Woodell) iba viento en popa.

The Continental constará de tres especiales de 90 minutos dedicados a narrar la historia del hotel de los sicarios, pero no es el único spin-off que planea Lionsgate a partir de Baba Yaga. Ahí está la citada Ballerina: película que protagoniza Ana de Armas como una asesina a sueldo que acomete una venganza contra quienes mataron a su familia. Dirige Len Wiseman a partir de un guion que ha escrito Shay Hatten con la colaboración de Emerald Fennell (Una joven prometedora), y hasta ahora solo sabíamos quién era su protagonista. Pero en las últimas horas se ha revelado tanto la incorporación de McShane como la de, atención, Keanu Reeves. Collider recoge en exclusiva que el actor de Matrix volverá a interpretar a John Wick dentro de Ballerina. Se desconoce si como cameo, personaje secundario o coprotagonista.

La presencia de Reeves como Wick vuelve a hacernos dudar de cuál será el marco temporal de Ballerina: quizá sea contemporánea a las películas, o posterior, o ahonde en los primeros años de Wick como asesino a sueldo. Sea como sea su rodaje ya ha dado comienzo en Praga, y no cabe esperar su fecha de estreno hasta después de John Wick: Capítulo 4. La cuarta entrega de la saga principal, dirigida por Chad Stahelski, tiene prevista su llegada a cines para el 24 de marzo de 2023, con una quinta película en ciernes que daría clausura a la historia de John Wick. Que se una a Ballerina ocurre poco después de que Reeves decidiera abandonar Devil in the White City: serie que desarrollaban Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio que ahora ha quedado en el limbo.

