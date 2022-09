'Percy Jackson' y Santa Claus: las series más esperadas de Disney+ ya tienen tráiler

Star Wars y Marvel representan buena parte del pastel blockbuster del que Disney viene disfrutando estos últimos años, logrando que la Casa del Ratón sea líder del mercado ahora que se acerca a su siglo de existencia (el 100 cumpleaños es el año que viene). Pero hay más fuera de la galaxia, de los superhéroes o de las películas de animación de Walt Disney Animation y Pixar, como prueban las series en acción real que van llegando puntualmente a Disney+. Series de acción real con un presupuesto creciente, que podrían encontrar una cima en Willow: secuela del clásico de Ron Howard que se estrenará en streaming este 30 de noviembre.

Willow ha acaparado las miradas durante la D23 que se celebra estos días en Anaheim, California, pero también lo han hecho otras dos series live action al margen de Star Wars y Marvel. Estas son The Santa Clauses y Percy Jackson and the Olympians.

The Santa Clauses

Los planes de Disney de volver a reclutar a Tim Allen como Papá Noel habían trascendido hace tiempo. Allen interpretó a Scott Calvin por vez primera en ¡Vaya Santa Claus!, exitosa comedia de 1994 donde una vez mataba accidentalmente al señor vestido de rojo tenía que pasar a sustituirlo, instalándose en el Polo Norte para ocuparse de repartir regalos cada Navidad. Le siguieron Santa Claus 2 en 2002 y Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío, en 2006: desde entonces no habíamos vuelto a ver al Papá Noel de Allen, pero eso está a punto de cambiar. En el marco de la D23 se ha hecho público el tráiler de The Santa Clauses.

The Santa Clauses es una miniserie para la que Allen se reúne con David Krumholz (interpretando a Bernard, cabecilla de los elfos del Polo Norte que estuvo ausente en Santa Claus 3), partiendo de un planteamiento muy ocurrente: Santa Claus ha cumplido 65 años y quiere jubilarse. “Por el bien de la Navidad, por el bien de mi familia, he decidido retirarme”, proclama quien previamente conocíamos como Scott Calvin, e inicia un hilarante cásting de sustitutos que puede ser entrevisto en el avance. The Santa Clauses llegará a Disney+ el 16 de noviembre.

Percy Jackson and the Olympians

La otra gran serie de Disney+ presentada en Anaheim también tiene un pasado cinematográfico, en este caso no tan querido como ¡Vaya Santa Claus! En 2010 la obra de Rick Riordan saltó a la pantalla por vez primera con Percy Jackson y el guardián del rayo, siendo Logan Lerman el encargado de interpretar al protagonista mientras Chris Columbus dirigía. No agradó a la crítica, siendo tachado de exploit de Harry Potter, y la frialdad aumentó de cara a la secuela, Percy Jackson y el mar de los monstruos, y ahí quedó congelada la idea de seguir adaptando a Riordan.

La serie que toma los libros como punto de partida es Percy Jackson and the Olympians, y cuenta con participación del autor (escribiendo, por ejemplo, el guion del episodio piloto). A la D23 se han desplazado los nuevos protagonistas: Walter Scobelle, Aryan Simhadri y Leah Sava Jeffries y se ha publicado en primicia el tráiler de la serie, que narra cómo un semidiós de 12 años adquiere poderes sobrenaturales paralelamente a que Zeus le acuse de haber robado su rayo. Las aventuras de Percy Jackson tienen lugar entre los dioses del Olimpo griego, y contando con la dirección de James Bobin asaltarán el streaming en algún punto de 2024.

