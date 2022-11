'Percy Jackson and the Olympians': Lin-Manuel Miranda se une a la serie de Disney+

En 2010 la obra de Rick Riordan fue adaptada por vez primera en forma de la película Percy Jackson y el guardián del rayo, con Logan Lerman en el papel del hijo de Poseidón. No terminó de encandilar a la crítica y tampoco lo hizo su secuela, Percy Jackson y el mar de los monstruos, pero Riordan no perdió la esperanza de que sus novelas recibieran una adaptación a la altura. Así se como se coló en el radar de Disney+ y empezó a gestarse Percy Jackson and the Olympians, una próxima serie destinada al streaming que contaría con Walker Scobell como ese chaval que, paralelamente a descubrir su parentesco con el dios de los mares, es acusado de haberle robado a Zeus su rayo. Así que tiene que recurrir a sus amigos Grover y Annabeth para buscarlo a toda prisa.

Percy Jackson and the Olympians empezó a rodarse el pasado junio en Vancouver, con el estreno previsto para algún punto de 2023. En su reparto, además de Scobell, encontramos rostros parcialmente desconocidos como Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Virginia Kull o Megan Mullally, pero Disney acaba de reclutar a un actor de primer nivel para el papel de Hermes, el mensajero del Olimpo. Y este no es otro que Lin-Manuel Miranda, que según han confirmado las cuentas correspondientes de Twitter se incorpora a la serie en el papel del dios más carismático: ese que no solo ejerce de heraldo para las deidades principales, sino que también es un tipo embaucador que guía las almas hacia el inframundo y vela por los ladrones y los mentirosos, convirtiéndose contra todo pronóstico en un aliado de Percy.

Esta serie es uno más de los compromisos que Miranda ha acogido con Disney, consolidado como uno de sus tipos de confianza. Y no solo en su faceta actoral, de la que Miranda ya alardeó en El regreso de Mary Poppins. Sobre todo, ha sido muy provechoso para la Casa del Ratón en tanto a su labor como músico, al haber desembarcado con gran éxito la versión grabada de Hamilton en Disney+, y desarrollar la banda sonora tanto de Vaiana como de aquel hit que fue el año pasado Encanto. Más allá de Disney, Miranda ha debutado como director en tick, tick… ¡BOOM! y otro de sus musicales, In the Heights, ha saltado al cine de la mano de Warner Bros. con el título en España de En un barrio de Nueva York.

