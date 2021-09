La serie sobre el rodaje de ‘El Padrino’ detiene su producción después de que Miles Teller dé positivo por COVID-19

The Offer no está teniendo un desarrollo fácil. La serie que nació con el objetivo de recrear el rodaje de El Padrino al tiempo que una película de Barry Levinson se proponía hacer más o menos lo mismo (Francis and the Godfather, con Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal) tuvo que enfrentarse enseguida con la polémica de Armie Hammer, que estaba previsto que encarnara al protagonista de The Offer, el productor Al Ruddy. Los rumores sobre canibalismo y las graves acusaciones que acabó encarando Hammer precipitaron su salida de la serie de Paramount+, y los productores le sustituyeron por Miles Teller esperando que la producción pudiera desarrollarse en lo sucesivo sin contratiempos. No ha sido así.

Hace algunos días Deadline se hacía eco de que el rodaje de The Offer en Los Ángeles, California había sido suspendido luego de que un miembro del equipo sin identificar diera positivo por COVID-19. Los protocolos sanitarios se han puesto en marcha, y paralelamente un artículo de Daily Mail ha asegurado que el trabajador contagiado no es otro que Miles Teller. De hecho, una fuente “cercana” no solo asegura que fue Teller quien trajo el virus al set de rodaje, sino que había ocurrido una vez se negó a vacunarse. “Miles Teller no está vacunado. Ni siquiera se hizo la prueba. Ahora ha traído el virus al plató y todo se ha tenido que parar”, declara la fuente.

Los representantes de Teller han negado por su parte la veracidad de estas afirmaciones, mientras dista de estar claro cuándo The Offer podría retomar el rodaje. Teller, protagonista de Whiplash y de la futura Top Gun: Maverick (que recientemente volvió a retrasar su estreno hacia mayo de 2022), encarna en la serie desarrollada por Nikki Toscano y Michael Tolkin a una de las figuras principales de la gestión de El Padrino, mientras que Dan Fogler interpreta a Francis Ford Coppola, Matthew Goode al legendario productor Robert Evans y Juno Temple a Betty McCartt, asistente de Ruddy.

Dexter Fletcher, director de Rocketman y de Bohemian Rhapsody (aquí sin acreditar), se encarga de la puesta en escena de varios episodios incluido el piloto. Paramount+ aún no ha tanteado ninguna fecha de estreno para The Offer, y es probable que lo ocurrido con Teller afecte al calendario.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.