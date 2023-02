La conexión de Bárbara Rey con Carlos Saura: ¿qué hay de verdad en la serie ‘Cristo y Rey’?

Coincidiendo con la trágica muerte del cineasta Carlos Saura y la entrega póstuma de su Goya de Honor 2023, la emisión del sexto episodio de Cristo y Rey ahondaba en una anécdota que aparentemente sucedió entre Bárbara Rey y el director aragonés, a finales de los años 80. Un momento en el que la actriz del destape y vedette ya se había retirado voluntariamente del mundo de la interpretación.

En la serie de Atresplayer, Bárbara Rey (Belén Cuesta) recibe una propuesta para protagonizar el icónico anuncio de Freixenet, después de ser protagonizado por Liza Minnelli y previamente a un extenso listado de estrellas de Hollywood. En la misma escena, la actriz también recibe la posibilidad de protagonizar algunos proyectos dirigidos por Carlos Saura y Fernando Trueba.

"Yo no quería decirte nada, porque estás muy centrada en el circo, pero Saura está como loco", señala en el capítulo su representante, Paco Ostos (David Lorente). "Don Carlos Saura, sí. Y el nuevo, ¿cómo se llama este? Fernando Trueba", añade ante la sorpresa de la vedette.

De ser cierto, Bárbara Rey habría podido protagonizar títulos como Deprisa, deprisa (1981), que contó con Berta Socuéllamos; Dulces horas (1982), protagonizada por Assumpta Serna; o Antonieta (1982), con Isabelle Adjani y Hanna Schygulla. Una lista que coincide con ese preciso instante, de la que con toda probabilidad descartaríamos Bodas de sangre (1982), la adaptación musical de la obra de Lorca, encabezada por los bailarines Antonio Gades, Cristina Hoyos y Juan Antonio Jiménez.

Finalmente, Cristo y Rey muestra a la actriz abatida, en plena celebración del visionado del anuncio de Freixenet, cuando Ostos le avisa que no podrá participar en el filme de Saura. "Al final no ha salido. Paco me ha dicho que alguien me ha vetado", explica el personaje a sus allegados.

¿Qué hay de verdad de su proyecto junto a Saura?

Es conocido por todos que el affaire de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos estuvo repleto de intrigas. Presuntas escuchas ilegales, chantajes y dinero público se situaron peligrosamente entre los dos examantes, provocando que la trayectoria de la artista se redujera a su vida en el circo, donde terminó viviendo un verdadero infierno junto a Ángel Cristo, para posteriormente trabajar en las revistas de televisión.

"Estuve enamorada de él hasta que conocí a mi marido", afirmaba recientemente la exactriz en el programa Viajando con Chester. Sin embargo, esta no duda en señalar al monarca emérito y a su alrededor como la mano negra que finiquitó su carrera. "Destrozó mi carrera, no me ha beneficiado para nada".

Cada capítulo de Cristo y Rey comienza con la misma advertencia: "Esta historia está inspirada en hechos y personajes reales, tal y como nos lo han contado algunos de sus protagonistas y los medios de comunicación de la época. También hay hechos y personajes ficcionados con fines dramáticos". Un mensaje que se suma a la falta de conocimiento sobre esta anécdota, que pone en entredicho la veracidad de la historia.

Si bien es cierto, Rey era una de las artistas más relevantes de la época, por lo que resulta bastante asumible que todos quisieran trabajar junto a ella. Además, la propia actriz hablaba con la producción y los actores para la creación de la serie e incluso visitaba el set de rodaje, lo que podría dar una mayor verosimilitud a lo que acontece, a la espera de que confirme si realmente fue vetada de un filme de Saura.

