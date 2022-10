'La casa del dragón': Todo lo que sabemos de la segunda temporada

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN 1x10]

Hasta hace dos meses, el apellido Targaryen, pese a resultar poderoso y amenazante, seguía peligrosamente vinculado al desenlace de Daenerys (Emilia Clarke), con sus idas y venidas, su tiranía camuflada de libertad y su inestable liderazgo. Sin embargo, La casa del dragón, la precuela que sigue a sus antepasados 200 años antes de lo acontecido en Juego de tronos, nos ha reconciliado con el linaje Valyrio.

El spin-off del fenómeno dinástico nacido de las novelas de George R.R. Martin ha resultado tener de todo: personajes con claroscuros, tramas desarrolladas con astucia, enemistades de colebrón ejecutadas con acierto y un elenco entregado a la romanización del incesto o la denuncia de la violencia obstétrica y el machismo en todas sus formas.

La primera temporada acaba de llegar a su fin en HBO Max, pero afortunadamente ya hay una segunda entrega confirmada y promete adentrarnos de lleno en la Danza de los Dragones, la guerra civil entre los Targaryen por el Trono de Hierro. Los dragones están desatados, sus jinetes ya maquinan estrategias y la corona se divide entre dos medio hermanos. ¿Qué toca ahora?

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Rhaenyra y Otto en 'La casa del dragón' Cinemanía

Si el noveno y penúltimo episodio seguía a la Casa Hightower coronando rey a Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) tras la muerte de Viserys (Paddy Considine), el último capítulo, titulado La reina negra, se ha centrado en la legítima heredera Rhaenyra (Emma D'Arcy) buscando aliados tras enterarse de lo ocurrido en Desembarco del Rey.

Pese a que inicialmente la protagonista se muestra cauta y fiel al legado pacifista de su padre, algo que la enfrenta con Daemon (Matt Smith), más proclive a la ofensiva con dragones, en los últimos minutos del episodio la reina sufre una dolorosa pérdida que le hará cambiar de parecer.

Su segundo hijo, Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), enviado a Bastión de Tormentas para asegurarse la lealtad de Casa Baratheon, protagoniza un enfrentamiento con su vengativo tío Aemond (Ewan Mitchell), que le persigue por los cielos sobre el poderoso dragón Vhagar.

Aunque el villano solo quiere asustar al joven, ambos pierden el control de sus bestias aladas y, después de que Arrax queme a Vhagar, esta criatura opta por devorar a su oponente, así como a su jinete. En los últimos minutos del episodio, vemos a Daemon acercarse a Rhaenyra para informarle de la muerte de Luke.

Cuando la protagonista se da la vuelta y mira a cámara, con los ojos en lágrima, sabemos que la guerra entre ambas fracciones ya es inevitable. La muerte de Lucerys a manos de su tío marca el primer asesinato entre verdes y negros, desencadenante de la que promete ser la guerra más sanguinaria y violenta dentro del linaje Targaryen.

¿Qué pasará en la segunda temporada?

'La casa del dragón' Cinemanía

Cinco días. Eso fue lo que tardó HBO Max en renovar La casa del dragón por su segunda temporada después del estreno de la primera, que debutó batiendo todos los récords, fiel vaticinio de la buena acogida que ha tenido la ficción entre el fandom.

Cabe recordar que, a diferencia de Juego de tronos, La casa del dragón se inspira en Fuego y sangre, una novela de George R.R. Martin que ya está terminada, por lo que el desenlace de esta guerra dinástica ya está escrito. Sin embargo, siempre hay licencias creativas que se pueden tomar, como ya ha pasado en la primera entrega.

A falta de saber más sobre la trama de los nuevos episodios, podemos prever que, tras la muerte de Lucerys, explosionará la guerra por el Trono de Hierro. Aemond ha derramado la primera gota de sangre y ahora la fracción negra se lanzará presumiblemente al contraataque, dividiendo Poniente en dos: los reinos y las armadas que apoyan Aegon, y aquellos que juran lealtad a Rhaenyra.

Así, los próximos episodios podrían conducirnos por algunas de las trifulcas más sonadas de Fuego y sangre, como la guerra civil en las Tierras de los Ríos o la Batalla del Gaznate, y podemos confirmar que la violencia seguirá escalando hasta alcanzar contiendas destructivas entre jinetes de dragón de ambos bandos.

Aunque la primera temporada ha ido poniendo poco a poco las piezas para la batalla dinástica, la segunda promete ir más rápido y adentrarse por fin en la guerra civil entre los Targaryen conocida como la Danza de los Dragones.

El showrunner Ryan Condal ha explicado en una entrevista con The Sunday Times que la primera temporada de La casa del dragón ha apostado por un desarrollo pausado con la intención de que todo se acelere en la segunda. "Llegaremos al espectáculo", ha asegurado: "Hacía falta entender la complejidad de estos personajes antes de verse arrastrados a la guerra".

Según el creador, "la segunda temporada seguirá el ritmo al que el público se acostumbró en las temporadas centrales de Juego de tronos. Pero nos lo habremos ganado, y los telespectadores sentirán las tragedias por el esfuerzo que hemos puesto en ello".

¿Y cuánto podrá dar de sí esta historia sacada de Fuego y sangre? Martin cree que “van a hacer falta cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la Danza de Dragones, de principio a fin”. El autor asegura estar “encantado” de “seguir teniendo 10 horas por cada temporada” para la precuela de Juego de tronos, aunque espera que a HBO no le dé por acelerarlo todo demasiado y la historia pierda entidad.

¿Quiénes regresarán?

'La casa del dragón' Cinemanía

¿Estarán Milly Alcock y Emily Carey, las jóvenes Rhaenyra y Alicen, en la segunda entrega? En una entrevista para Variety, Condal ha asegurado que no planea contar con ellas en la temporada 2, pero no ha cerrado las puertas a su regreso: "Todavía no son parte de la historia que estamos contando. No es algo que estemos haciendo ahora mismo. Pero hay cosas que aún no hemos resuelto del todo, no estoy cerrando la puerta ni nada".

En principio, y dejando de lado las bajas en Poniente (Elliot Grihault como Lucerys, Paddy Considine como Viserys...), el elenco principal volverá para los nuevos episodios y la ausencia más significativa será la del cocreador Miguel Sapochnik, aunque este seguirá firmando en los créditos como productor ejecutivo.

En su ausencia, la serie ha fichado a Alan Taylor, otro veterano de Juego de tronos, que su suma así a Condal en su segunda entrega de la ficción. Taylor firmará como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la nueva entrega.

Sapochnik es conocido entre los seguidores de Juego de tronos por dirigir algunos de los episodios más queridos de la ficción, entre ellos La batalla de los bastardos en la sexta temporada. Asimismo, se ha puesto tras las cámaras de tres episodios de la precuela, incluido el piloto.

Rodaje y estreno

'La casa del dragón' Cinemanía

Como decíamos, el conflicto conocido como la Danza de los Dragones abarcará el resto de la serie y arrancará por fin en su segunda temporada, la cual, tal y como ha desvelado Condal a Variety, comenzará a rodarse a principios de 2023.

Asimismo, sabemos que la producción podría volver a España. Tal y como informaba el medio Hoy a finales de septiembre, HBO planearía regresa a Cáceres, una de las localizaciones de la primera temporada, de marzo a junio para los nuevos episodios.

Aunque Condal ha confirmado cuándo se rodará la siguiente entrega, al ser preguntado por una fecha aproximada de estreno, se ha mostrado más cauteloso y ha afirmado que "eso está por determinarse". Dado que la segunda temporada va a rodarse a comienzos de 2023, podemos presumir que no llegará hasta finales del año que viene como muy pronto, posiblemente retrasándose hasta 2024.

Recordemos que el rodaje de la primera entrega llevó 10 meses, eso sin incluir la postproducción y los efectos visuales posteriores. Usando la anterior entrega como referencia (empezaron a rodarla en abril de 2021 y se estrenó en agosto de 2022), lo más probable es que tengamos que esperar dos años para volver a Poniente.

