'La casa del dragón': El final de la primera temporada, explicado

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN 1x10]

Juego de tronos ya dejó bien claro que el Trono de Hierro saca lo peor de los habitantes de los Siete Reinos. Violencia desgarradora, muertes inesperadas, alianzas que se rompen, traiciones... Todo vale para reinar en Poniente, como nos ha vuelto a recordar La casa el dragón.

La precuela centrada en los antepasados de Daenerys (Emilia Clarke) durante la guerra conocida como la Danza de los Dragones ha colocado en su primera temporada todas las piezas para la batalla dinástica que se avecina. Si el noveno y penúltimo episodio seguía a la Casa Hightower coronando rey a Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) tras la muerte de Viserys (Paddy Considine), el último capítulo se ha centrado en la legítima heredera Rhaenyra (Emma D'Arcy) buscando aliados.

El final de la primera temporada, titulado La reina negra en clara alusión a la protagonista, arranca con la llegada de Rhaenys (Eve Best) a Rocadragón para avisar a Rhaenyra de lo acontecido en Desembarco del Rey. Daemon (Matt Smith) pronto empieza a preparar la ofensiva contra la Casa verde, pero su mujer prefiere ser cauta y mantenerse fiel al legado justiciero y pacifista de su padre, así como a la profecía de la Canción de Hielo y Fuego.

Sin embargo, en los últimos minutos, la tragedia se cierne sobre la familia de la reina, obligándola a declarar la guerra tras una dolorosa pérdida... Cuidado porque se avecinan SPOILERS.

El comienzo de una guerra

'La casa del dragón' Cinemanía

El final de temporada no ha sido fácil para Rhaenyra. Arranca el episodio con la noticia sobre la muerte de su padre y la posterior traición de los Hightower, algo que precipita que pierda al hijo que esperaba. Sin embargo, la joven consigue mantener la cabeza fría e incluso se enfrenta a Daemon en su afán por mantener la paz en los Siete Reinos.

Tratando de buscar aliados, Rhaenyra acepta enviar a sus hijos Jacaerys (Harry Collett) y Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) para confirmar la lealtad de varias casas. El primogénito vuela hacia Valle de Arryn e Invernalia, mientras que el segundo, heredero de Marcaderiva, se dirige a Bastión de Tormentas, asentamiento de la Casa Baratheon.

La ficción sigue a este último, más temeroso que su hermano mayor, en su misión. Nada más llegar a Bastión de Tormentas a lomos de Arrax, su dragón, Lucerys ve a otra bestia alada. Dentro de la fortificación se topa con su tío Aemond (Ewan Mitchell), que se le ha adelantado para conseguir el apoyo de la Casa Baratheon. Pese a que Luke pasa la misiva de su madre a Borros Baratheon (Roger Evans), a este le convence más la propuesta de matrimonio de la Casa verde.

Cuando el joven está por abandonar la sala, Aemond le ordena que se arranque un ojo. Recordemos que en uno de los momentos más tensos del episodio 7, el tercer hijo de Alicent (Olivia Cooke), convertido en jinete de Vhagar, se enzarzaba en una pelea con los hermanos Velaryon que le costaba un ojo. Pues bien, ahora el rubio ha querido cobrarse su venganza.

Ante la negativa de Luke de arrancarse un ojo, Aemond amenaza con empezar una pelea, pero Borros evita que corra la sangre. Sin embargo, cuando el hijo de Rhaenyra se sube a lomos de Arrax para regresar a casa, su tío le empieza a perseguir por los cielos sobre Vhagar, uno de los dragones más grandes y poderosos de los Siete Reinos.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que pasa en Fuego y sangre, la novela de George R.R. Martin en la que se basa la serie, en la ficción Aemond mata a Luke sin querer. El villano solo quería asustar al joven, pero ambos pierden el control de sus dragones y, después de que Arrax queme a Vhagar, esta bestia alada opta por devorar a su oponente, así como a su jinete, para sorpresa de Aemond.

Cielo ardiente

'La casa del dragón' Cinemanía

En los últimos minutos del episodio, vemos a Daemon acercarse a Rhaenyra para informarle de lo ocurrido con Luke. Cuando la protagonista se da la vuelta y mira a cámara, con los ojos en lágrima, sabemos que la guerra entre ambas fracciones ya es inevitable.

Así, la muerte del pequeño tendrá un impacto indudable en la Danza de los Dragones, la guerra civil entre Aegon, Alicent y sus aliados, y Rhaenyra y sus afines. Cabe destacar que la primogénita de Viserys se estaba planteando seriamente aceptar los términos propuestos por Otto Hightower (Rhys Ifans) y así mantener la paz en los Siete Reinos, pero la muerte de su hijo ha cambiado por completo el escenario.

En cuanto a Aemond, no sería descabellado que este opte por decir a su familia que ha acabado con Luke a propósito por no admitir que ha perdido el control sobre Vhagar. Curiosamente, en el primer episodio de La casa del dragón, Viserys advertía a su primogénita bajo la calavera de Balerion que el control sobre los dragones de los Targaryen era una ilusión peligrosa.

Sea como fuere, la muerte de Lucerys a manos de su tío marca el primer asesinato entre verdes y negros, desencadenante de la que promete ser la guerra más sanguinaria y violenta dentro del linaje Targaryen. Tras tres décadas de traiciones, conspiraciones y trifulcas, la Danza de los Dragones ya se percibe.

Aliados, dragones y cabos sueltos

'La casa del dragón' Cinemanía

La reina negra deja varias tramas sin cerrar. Entre ellas, no sabemos qué pasa con la misión de Jacaerys, que se dirige a Valle de Arryn e Invernalia para asegurar las alianzas de Jeyne Arryn y Cregan Stark. Aunque la serie no nos muestra qué pasa con Jace, gracias a Fuego y sangre sabemos que este consigue el apoyo de la Casa Arryn, aunque las páginas no aclaran si a cambio de sexo o porque Jeyne quiere apoyar a una mujer en el poder.

En Invernalia, Jacaerys repite éxito y crea una unión fuerte con Cregan Stark. Al parecer, los protagonistas cazan, beben y entrenan juntos antes de jurar con sangre por su vínculo de hermandad. Tocará esperar a la segunda temporada para ver si ver a estas casas de Poniente aunando fuerzas contra los Hightower.

Por otro lado, Daemon, convencido de que la guerra por el trono debe de darse por aire, trata en este episodio final de domar a Vermithor, el tercer dragón más grande tras Balerion y Vhagar. Pese a la negativa inicial de Rhaneyra a la guerra, ahora que la muerte de Luke ha cambiado los planes de la reina, la Casa negra tendrá que valerse de sus dragones para vencer a sus enemigos y Vermithor podría ser indispensable en la batalla.

Por lo pronto, sabemos que los próximos episodios nos conducirán por algunas de las trifulcas más sonadas de Fuego y sangre, como la guerra civil en las Tierras de los Ríos o la Batalla del Gaznate, y que la violencia seguirá escalando hasta llegar a contiendas destructivas entre jinetes de dragón de verdes y negros. Os recordamos que es mejor no encariñarse demasiado de los habitantes de los Siete Reinos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.