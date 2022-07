Kate Winslet ya tiene nueva serie en HBO y es de los productores de 'Succession'

Si hay dos palabras garantías de éxito en la televisión, esas son Kate Winslet y HBO (ahora HBO Max). La actriz y la cadena han colaborado juntas en dos miniseries, Mildred Pierce y Mare of Easttown, y en ambos casos han salido triunfadoras en todos los premios posibles. De ahí que HBO Max no haya dudado a la hora de contar con la británica en su nuevo gran proyecto, que prepara nada menos que junto a los productores de su gran serie actual, Succession.

The Palace contará la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen autoritario que comienza a desmoronarse. Winslet será también productora ejecutiva de la serie, creada y producida también por el productor y guionista de Succession, Will Tracy, y que se espera cuente con la dirección de Stephen Frears (Las amistades peligrosas). "La idea de que Kate Winslet y Stephen Frears, dos de las figuras más destacadas de nuestra industria que nunca habían colaborado hasta ahora unan sus fuerzas es un sueño hecho realidad para nosotros", comentaba la vicepresidente ejecutiva de HBO Francesca Orsi.

Aunque parezca mentira, este no es el primer nuevo proyecto de Winslet con la plataforma. Hace unas semanas ya se anunció que la actriz iba a protagonizar Trust, una adaptación de la novela de Hernan Diaz sobre dinero, poder e intimidad. Por ello The Palace será su cuarto proyecto con la cadena, aunque se desconoce cuál de los dos se estrenará antes. Lo que sí parece claro es que HBO Max ha encontrado en la actriz británica su gallina de los huevos de oro y no la piensa dejar escapar. ¿Cosecharán estas nuevas series tantos halagos y premios como Mare of Easttown?

