Kate Winslet regresa a HBO Max con otra miniserie cazapremios

Que Kate Winslet debe ser considerada una de las mejores actrices (por no decir la mejor) de su generación es un hecho, y ella no deja de recordárnoslo en cada interpretación que nos regala. El año pasado, volvía a demostrar su talento en Mare of Easttown, la aclamada miniserie de HBO Max.

La británica regresaba a la TV en la piel de una detective de mediana edad, a menudo sobrepasada, casi siempre a la defensiva, sin Photoshop que ocultase su angustia, dando caza a un asesino. Este papel le valió un Emmy y un Globo de Oro.

No es de extrañar que, tras semejante éxito, la actriz haya querido volver a HBO Max para protagonizar y producir su nueva miniserie, Trust, basada en el bestseller homónimo de Hernan Diaz sobre dinero, poder e intimidad. Así lo recoge Deadline, que también informa de que Diaz, autor nacido en Buenos Aires y criado en Estocolmo, firmará como productor ejecutivo.

La trama sigue a un acaudalado profesional del mundo financiero que se disgusta tras el éxito de una novela basada en su vida, una obra que cuestiona de dónde sale su fortuna y especula sobre su mujer. Por ello, decide pedir a su secretaria que escriba sus memorias.

¿Pero cuál es la verdad? ¿Qué hay de ficción y qué hay de realidad en ese libro que tanto ha molestado al protagonista? La apuesta de HBO se adentrará en este universo de misterios y apariencias creado por Diaz, con Winslet al frente. Desde luego, tiene todos los ingredientes para convertirse en otro triunfo televisivo.

