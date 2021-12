Karl Urban anuncia que la serie 'The Boys' tendrá un spin-off en animación: 'Diabolical'

La troupe de superhéroes más políticamente incorrectos y sanguinarios de la serie The Boys de Amazon Prime Video no quiere ser menos que los de los universos expandidos y extendidos de Marvel o DC y tendrá un spin-off más. Al anunciado proyecto de llevarnos a la universidad para jóvenes con superpoderes, poniendo a prueba sus límites físicos, morales y también sexuales, y batallando en el mundillo de los negocios por obtener los mejores contratos posibles en las principales ciudades del mundo, el plan incluye además traernos otra serie, pero en esta ocasión de animación. Su título será The Boys: Diabolical.

El encargado de anunciarlo mediante un vídeo y aprovechando la Comic-Con de Brasil ha sido el mismo Karl Urban. El intérprete de Billy El Carnicero, siempre dispuesto a meter en vereda o directamente eliminar a tanto superhéroe amoral y malvado, nos avanza nuevas historias retorcidas y con giros inesperados. La serie constará de ocho episodios independientes y se desarrollará en ese mundo creado en The Boys.

"Reunimos a algunos creadores increíbles y solo les dimos una regla, y es que no hay reglas", aseguró Eric Kripke, showrunner y productor ejecutivo de la serie en la Comic-Con. Y añadió: "¿Creen que The Boys es demente? Esperen hasta que vean esto".

La idea de realizar series antológicas en formato de animación también se está poniendo de moda. Ahí está, como ejemplo reciente, ¿Qué pasaría si...? de Marvel o la serie de animación que prepara Zack Snyder con Netflix ampliando el universo de sus zombis de Ejército de los muertos.

Aún así, Evan Goldberg y Seth Rogen, ambos también ejerciendo de productores ejecutivos, han explicado que su referente sería más bien el universo de Matrix: "Desde que vimos 'Animatrix', una colección de cortos situada en el universo de 'Matrix', quisimos copiarlo. Hoy ese sueño se ha hecho realidad".

Todavía no se ha determinado la fecha de estreno de Diabolical en la plataforma de Prime Video, pero la intención es que llegue a lo largo del año que viene. Tampoco se sabe si será antes o después de la tercera temporada de The Boys.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.