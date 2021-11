Asociaciones del rifle y mallas rojas: 'The Boys' te presenta a sus nuevos héroes de la tercera temporada

Hay superhéroes de moralidad inquebrantable, como Superman o Capitán América, y hay otros que fácilmente podrían ser los villanos de la función como Omni‑Man de Invencible o Homelander (Antony Starr) de The Boys. Sin duda, esta última ficción llegaba a Amazon Prime Video para arrasar y corromper el concepto de héroe a través de los Siete, ese grupo de vigilantes ególatras que hacían más mal que bien en la sociedad.

En su segunda temporada, el equipo sumaba a Stormfront (Aya Cash), tan veterana como maquiavélica a la hora de conseguir sus propósitos. La tercera entrega, que llegará próximamente a la plataforma, seguirá provocando que perdamos la fe en los héroes con un nuevo supergrupo, Payback (podría traducirse como "Revancha"), que en los cómics precedió a los Siete.

Este grupo de superhéroes está comandado por Soldier Boy, a quien dará vida Jensen Ackles (Sobrenatural) y al que ya hemos podido echar un vistazo. El personaje fue una de las primeras personas inyectadas con compuesto V por el fundador de Vought Frederick Vought y, según el showrunner Eric Kripke, será peor que Homelander y Stormfront.

Soldier Boy no viene solo a The Boys, sino que lo hace acompañado por varios compañeros de Payback. Si en los tebeos el grupo estaba compuesto por este, Stormfront, Eagle the Archer, Tek Knight, Swatto y Crimson Countess, la serie ha cambiado parcialmente a sus integrantes.

Crimson Countess, interpretada por Laurie Holden (The Walking Dead), sí que formará parte del equipo e incluso ya tenemos un primer vistazo al personaje en su traje rojo. "Tras vivir con mi álter ego durante aproximadamente un año, estoy emocionada por finalmente poder compartir el primer vistazo a Crimson Countess", ha escrito la actriz junto a la imagen del personaje, una especie de parodia de Bruja Escarlata.

El rey del rifle

Por otro lado, el canal informativo Seven on 7 que va desvelando nuevos detalles sobre la serie ha contado que Gunpowder (Sean Patrick Flanery), al que ya vimos brevemente en la primera temporada, también es un exmiembro de Payback. "El superhéroe retirado Gunpowder, conocido como miembro del legendario equipo Payback, desvela su programa de tiro juvenil en colaboración con la Asociación del Rifle de Vough", explica el presentador Cameron Coleman (Matthew Edison).

'The Boys' Cinemanía

Este mismo informativo muestra a Crimson Countess actuando en el parque de atracciones de Vought Land, en el que hay una atracción llamada Soldier Boy, Ahoy!, "un viaje musical a la superhistoria". Puedes ver el vídeo a continuación:

"Una de las razones por las que traemos a Soldier Boy y aquel equipo es porque estamos interesados en explorar un poco cómo hemos llegado aquí", afirmaba Kripke hace meses: "A través de la historia de los 'súper', podemos contar un poco la historia de EE UU y cómo hemos acabado en la actual posición de tensión en la que estamos".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.