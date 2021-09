‘The Boys’: El rodaje de la tercera temporada termina con el equipo necesitando ir a terapia

A cada temporada, The Boys ha ido subiendo su apuesta sangrienta y provocadora, dejando el listón muy alto para la tercera entrega que Amazon prepara a toda prisa. Para estos nuevos capítulos el showrunner Eric Kripke (que adapta libremente los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson) ha recurrido a un antiguo conocido: Jensen Ackles, con quien trabajó en Sobrenatural, y que en The Boys interpretará a Soldier Boy, un nuevo superhéroe bastante similar al Capitán América de Marvel. Su aparición marcará la nueva temporada, cuyo rodaje según hemos podido saber gracias al Instagram de varias de sus estrellas acaba de terminar.

Jack Quaid, intérprete de Hughie Campbell, asegura que la producción ha sido tan intensa que él y sus compañeros de equipo necesitarán terapia una vez ha concluido. “¡Lo hicimos, joder!”, escribe. “Felicidades a todo el mundo que ha trabajado en la temporada 3 de The Boys. Todos os merecéis un abrazo y una bebida… y un montón de terapia después de lo que acabamos de hacer. ¡Este pulgar hacia arriba es para vosotros! ¡Esta temporada es la mejor hasta ahora! No puedo esperar a que la veáis”. La idea de que esta tercera temporada ha superado a la anterior también es compartida por Karl Urban, intérprete de Billy Butcher, en su propio post.

“Terminamos el rodaje de la temporada 3 de The Boys. Muchísimas gracias a nuestro brillante equipo y reparto por toda la sangre, sudor y lágrimas; también a todos aquellos involucrados en la producción, a Amazon Prime Video y Sony Pictures TV por trabajar tan duro para mantenernos seguros contra el COVID. Y por supuesto gracias inmensas a Eric Kripke por conseguir algo aún más jodidamente loco para la temporada 3. No aguanto las ganas de que la veáis”.

Por último, el citado Ackles ha publicado un vídeo en el que compara el último día de rodaje de The Boys con el final de Sobrenatural.

Además de los intérpretes citados, el reparto de The Boys incluye a Erin Moriarty y al celebrado Antony Starr, que se ha adueñado del show gracias a su encarnación de Patriota. Amazon aún no ha desvelado una fecha de estreno para los nuevos capítulos de The Boys, pero una vez concluido el rodaje no debería quedar mucho para que la anunciara, acompañándola además con un tráiler que saciara el hype de sus numerosos fans.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.