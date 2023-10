Hugo Silva habla sobre su fama después de 'Los hombres de Paco': "No cambia al famoso, sino a la gente de alrededor"

El Festival de San Sebastián ha concluido con el veredicto para la gallega Jaione Camborda y su O Corno. En 'la Bella Easo' ya se han podido ver desde la última película de Hayao Miyazaki hasta La Mesías, la nueva serie de Los Javis para Movistar Plus+. Quien también ha estado en la ciudad vasca presentando su nuevo proyecto es Hugo Silva, uno de los rostros más conocidos de todo el panorama nacional, que ha acudido como miembro del reparto de Un amor. La más reciente cinta de Isabel Coixet, una de las directoras de más renombre de toda España, es el 33º largometraje en el que participa el madrileño en su carrera.

Hugo Silva lleva ya más de dos décadas de trayectoria, desde que enamoró a los espectadores en la serie Al salir de clase a principios de los 2000. El actor, en una entrevista con Vanity Fair, ha hecho balance sobre estos 23 años y cómo ha conseguido mantener ese nivel de popularidad sin nunca dejar de tener los pies en el suelo. Reconoce que "estudié e hice mil cosas, como todos los chavales de mi barrio, pero yo en el fondo siempre he querido hacer esto, desde pequeño. No es un ilusión, ni me vio una persona por la calle, ni fui a acompañar a un amigo a un casting...de estas cosas, a mí no me ha pasado ninguna".

"Lo complicado de gestionar es la fama efervescente"

En Un amor, Silva interpreta a un agobiante vecino que siempre molesta a Nat (Laia Costa), un rol muy poco visto hasta ahora en su carrera, la cual el propio actor no ha vivido con una alegría desmedida: "Nunca he tenido mucha euforia en los pasos que he ido dando, como lo ha podido ser para mi familia o amigos, porque en el fondo decía que tenía coherencia con lo que más o menos quería hacer", afirma en un vídeo subido al perfil de TikTok de la revista. "Por supuesto que me alegro, pero eso también me ha ayudado a que nunca se me haya ido la olla, porque siempre he proyectado dedicarme a esto", dice Hugo, que este año también ha protagonizado la miniserie Pollos sin cabeza en HBO Max.

Más de 20 años después de que saliese por última vez de clase, el actor ha ido sumando proyectos que le han llevado a ser uno de los actores más reconocidos de toda España, aunque confiesa que nunca se le ha subido a la cabeza: "La fama no cambia al famoso, sino a la gente de alrededor. Lo que es complicado de gestionar es la fama efervescente, como lo que me pasó a mí con Los hombres de Paco". Silva reconoce que es difícil lidiar con una popularidad tan repentina, más porque "el resto de la gente te empieza a mirar de una forma que tú sabes que no eres", pero que "hay que hacer un reajuste que tarda tiempo".

"No vas a tener tanto éxito como al principio"

23 años de trayectoria, más de 30 películas y 15 series protagonizadas dan para mucho, pero agradece el paso del tiempo para que todo se haya asentado: "Lo bueno es que el tiempo al final pasa, tú por mucho éxito que tengas no vas a tener tanto como tuviste al principio, porque no vas a ser igual de explosivo para el resto". Silva, de 46 años, ya ha aprendido a "gestionar todo esto", especialmente porque "la gente ya no te ve así".

