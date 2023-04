HBO responde a las críticas a J. K. Rowling y la serie de 'Harry Potter'

Este miércoles tuvo lugar un evento muy importante para Warner Bros. Discovery, empresa nacida de la fusión de la major de Hollywood y Discovery. En dicho evento, auspiciado por el CEO David Zaslav, iba a desvelarse en detalle cómo se fusionarían a su vez las dos plataformas de streaming que cada empresa trae bajo el brazo: HBO Max y Discovery+. El resultado, llamado simplemente Max, llegará a principios de 2024 a España sin ningún aumento de precio en la suscripción.

Lo más destacado del evento, sin embargo, fue todo lo relativo a la ficción, confirmándose que Harry Potter iba a volver a dar el salto al audiovisual, en este caso como una serie de televisión que repase los siete volúmenes. La reacción hacia el proyecto ha sido desigual, no solo por el hecho de que las ocho películas de Warner Bros. sean muy recientes sino también por J.K. Rowling: autora de las novelas que en la serie, según confirmó Casey Bloys, va a ejercer de productora ejecutiva.

El presidente de HBO sostuvo frente a los medios que Rowling desempeñaría un rol clave en la serie de Harry Potter, acaso consciente de cómo sería recibida la noticia en varios círculos. Desde más o menos 2020 Rowling ha saltado una y otra vez al candelero por sus opiniones contra el colectivo trans: su figura ha sido extremadamente cuestionada, lo que ha salpicado tanto las películas de Animales fantásticos como el reciente videojuego Hogwarts Legacy.

En torno a este último, de hecho, varias voces promulgaron el boicot contra Rowling, sin que esto afectara de forma significativa a las ventas millonarias. Aún así la polarización que despierta la autora es un tema delicado, y en un encuentro con la prensa posterior a la presentación de Max hubo un periodista que se lo planteó a Bloys. La respuesta de este último, según IndieWire, fue correr un tupido velo.

“No creo que este sea el espacio”, declaró. “Es una conversación muy online, muy compleja y llena de matices, y no es algo que vayamos a abordar ahora”. Bloys podría insinuar bien que las polémicas de Rowling no han llegado a trascender de forma significativa de las redes sociales (aunque alguien como Vladimir Putin llegó a compararse con ella en tanto a “víctima de la cultura de la cancelación” occidental), bien que estas no tienen capacidad de afectar al rendimiento de la serie.

En cualquier caso ha sido una respuesta muy criticada y que se une a la poca credibilidad que acoge hoy por hoy el proyecto, del que aún apenas se conocen detalles.

