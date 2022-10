George R.R. Martin quería que la historia de 'La casa del dragón' empezara 40 años antes

Contiene SPOILERS de La casa del dragón.

La casa del dragón se basa en líneas generales en un libro de George R.R. Martin, como Juego de tronos se basaba en la saga (aún inconclusa) Canción de hielo y fuego. Este es Fuego y sangre, y consiste en una exhaustiva crónica, que se expande a varias décadas, de los conflictos en la Casa Targaryen. Martin, además de escribirlo, ha tenido un rol creativo más prominente en La casa del dragón, de forma que también ha sido muy abierto con respecto a cómo está desarrollándose la adaptación. Por ejemplo, en una entrada reciente de su blog personal afirmó que, al ritmo que había ido la primera temporada, pensaba que La casa del dragón requeriría de cuatro entregas en total para narrar la historia completa.

Puesto que La casa del dragón ha sido un éxito mayúsculo en HBO y HBO Max, esto no parece ser un problema. Ryan Condal, su showrunner, ha avanzado que la segunda temporada que ahora está en preparación (y que no llegaría hasta, mínimo, 2024), no tendrá saltos temporales tan significativos como los que hemos visto en la entrega inicial. En esta no era raro que entre episodio y episodio pasaran varios años, siendo el margen más drástico el visto a mitad de la temporada, cuando Rhaenyra y Alicent cambiaron de actriz para reflejar el paso del tiempo. Así, Milly Alcock y Emily Carey fueron sustituidas respectivamente por Emma D’Arcy y Olivia Cooke, con Paddy Considine y Matt Smith manteniéndose como el rey Viserys y su pendenciero hermano Daemon.

Son decisiones que han desconcertado a algunos espectadores, pero podría haber sido aún más drástico. Así lo ha revelado Martin durante una entrevista con Penguin Random House, donde ha hablado de lo complejo que fue dar con un marco temporal donde empezar la historia. Y es que La casa del dragón comienza cuando está bien avanzado el desarrollo de Fuego y sangre, de modo que comprensiblemente Martin tenía otros planes. “Uno de los grandes desacuerdos con todos estos guionistas era sobre cuándo empezar. Ryan Condal quería que con el Gran Consejo donde se votó que el heredero de Jaehaerys, luego de perder a su hijo Baelon por apendicitis, fuera Viserys en lugar de Rhaenys”. Este fue el plan que prosperó, resumido a toda prisa en el piloto.

“Dicho comienzo nos fue impuesto como si nos lo gritara una musa de Grecia. Nosotros, los demás guionistas y yo, discutimos mucho sobre dónde empezar la historia”. Al parecer, un guionista quería empezar directamente con la muerte de la primera mujer de Viserys, Aemma, que para más señas resulta ser el final del mencionado piloto. Otro incluso propuso que La casa del dragón diera comienzo con la muerte de Viserys, que finalmente no ocurriría hasta el episodio 8. Martin, por su parte, quería empezar mucho antes. “Yo lo habría empezado como 40 años antes con un episodio que habría titulado El heredero y el repuesto, donde los dos hijos de Jaehaerys, Aemon y Baelon, están vivos”, explica.

“Veríamos su amistad, pero también la rivalidad, entre las dos partes de la gran casa. Aemon muere accidentalmente cuando un ballestero myrish le dispara en Tarth y entonces Jaehaerys tiene que decidir quién se convierte en su nuevo heredero. ¿Es la hija del hijo mayor que acaba de morir o es el segundo hijo, que tiene hijos propios y es un hombre y ella es sólo una adolescente?”. Partir de este planteamiento habría deparado, claro, en muchos más saltos temporales (con sus correspondientes recast) para contarlo todo.

“Habrías tenido 40 años más y habrías tenido aún más saltos en el tiempo y tendrías aún más cambios de intérprete y, sí, yo era el único que estaba realmente entusiasmado con eso”, concluye entre risas.

