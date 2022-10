No esperes la segunda temporada de 'La casa del dragón' hasta 2024

Apenas ha pasado una semana del final de La casa del dragón, y la primera temporada ha terminado dejando un sabor de boca tan bueno que los fans claman por saber más de la guerra civil Targaryen. Pese a debutar en una competición tan reñida como la que entabló durante semanas con El señor de los anillos: Los anillos de poder, esta precuela de Juego de tronos ha superado todas las expectativas. A las excelentes críticas recibidas por la historia y el elenco (donde brillan Paddy Considine, Emma D’Arcy o Matt Smith), se le ha unido una audiencia formidable, que llegó a superar a Juego de tronos en algunos tramos y condujo al aumento de suscripciones para la plataforma de streaming.

En HBO, naturalmente, no podrían estar más contentos, y tener más ganas de dar continuidad al fenómeno. No obstante La casa del dragón es muy costosa de producir, y el showrunner Ryan Condal ya avisó que debíamos esperar bastante hasta que la segunda temporada estuviera lista. A estas palabras se une ahora Casey Bloys, presidente de HBO que ha hablado con Vulture. En efecto, y de forma similar a lo que ocurre con la siguiente entrega de Los anillos de poder, aún queda cierto margen para regresar a Poniente. “No la esperéis en 2023, creo que llegará en algún punto de 2024. Estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas. No es por ser reservado, pero no quiero decir una fecha en la que esté lista y luego tener que moverla”.

Para su segunda temporada, La casa del dragón mantendrá a Condal y George R.R. Martin (autor del libro en el que se basa, Fuego y sangre) como creadores, aunque verá partir a Miguel Sapochnik. Más allá de esta baja, Bloys está muy satisfecho con La casa del dragón, y con el modo en que ha revalidado la marca HBO. “Estamos tratando de hacer que la gente se vuelva adicta, que ame nuestro producto y no se canse de él”, asegura. Ahora bien, si va a tardar tanto la nueva temporada de La casa del dragón, ¿significa eso que hay una posibilidad de que HBO estrene un nuevo spin-off de Juego de tronos mientras tanto?

Juego de tronos fue un éxito tan apabullante que la compañía puso en marcha varios spin-offs al mismo tiempo. La casa del dragón es el primero que ha prosperado, pero se supone que vendrán más. Bloys, eso sí, aclara que su prioridad es La casa del dragón. “Creo que probablemente lo próximo sea la segunda temporada. Intento no decir nada de otras series, solo que cuando encontremos una historia con la que George R.R. Martin esté feliz y nosotros también, seguiremos adelante”.

